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فن

في 3 أيام.. أغنية ولسة لـ رامي جمال تقترب من 5 ملايين مشاهدة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:33 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حققت أغنية "ولسة" للفنان رامي جمال 4 ملايين و600 ألف مشاهدة بعد مرور 3 أيام على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب. 

الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وكان قد روج رامي جمال من خلال حسابه الشخصي تويتر للاغنية: "في ايدك كانت النعمه وفي ايديكي ما تخسريهاش في ناس لما بتتعود علي النعمه ما بتشوفهاش".

من ناحية أخرى، كشف المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانيه باللهجة المصرية العامية "جاهز"، ومن المقرر طرحه قريبًا.

ويتعاون المطرب رامى جمال مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، في 6 أغنيات ضمن ألبوم رامي جمال الجديد، ويشارك الملحن ياسر نور في تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقي فسيتولى عددا آخر من الملحنين مهمة تلحينه، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم.
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