بعد إعلان جداول الامتحانات.. جامعة عين شمس: الاختبارات "بابل شيت".. قبول الاعذار الطبية .. درجات كاملة للمصابين .. وحرمان من الامتحان لمخالفي ارتداء الكمامات

زراعة عين شمس تحسم الجدل بين الطلاب في شكل اختبارات الفصل الدراسي الأول

"لو عندى كورونا ومروحتش الإمتحانات تقديراتي هتنقص".. عميد هندسة عين شمس يجيب

آداب عين شمس:

الاختبارات في مستوى كافة الطلاب وإمتحانات الدراسات العليا مع الطلاب









أعلنت كليات جامعة عين شمس جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول عبر الصفحات الرسمية للكليات علي مواقع التواصل الإجتماعي، ويرصد موقع صدى البلد آلية العمل أثناء الاختبارات و الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكليات في حالة إصابة أى طالب.













أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، أن الكلية أعلنت جداول الإختبارات للطلاب عبر الصفحة الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي وذلك حتي تبدأ الطلاب بالأستعداد





كما أوضح " جلال " خلال تصريحات لـ موقع صدى البلد أن أول أيام الإختبارات بالكلية 25 فبراير وذلك وسط إجراءات إحترازية مشددة ضد إنتشار عدي فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي الطلاب من إنتشار العدوى بينهم.





ولفت عميد الكلية الى أن الكلية أعتمدت بشكل رسمي إختبارات " البابل شيت " والتصحيح الإلكتروني تسهيلًا علي الطلاب أداء الإختبارات وحفاظًا علي المصححين.





وقال إن الكلية تطبق العزل الصحى للورق بعد وضعة في صناديق محكمة الغلق ومعقمة لمدة لا تقل عن يومين لضمان سلامتة وانه خال من أى فيروسات





وشدد علي أهمية الحفاظ علي التباعد الغجتماعي وتطبيق العقوبات الفورية علي المخالفين بإرتداء الكمامات والتعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية





ومن جانبة ،قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ،أن الكلية تستعد لبدء إختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول وذلك بعد إعلان الجداول النهائية للطلاب علي ان تبدأ الإختبارات يوم 20 فبراير.





كما نوه " خليل" خلال تصريحات لـ موقع صدى البلد، أن الكلية تقبل كافة الأعذار الطبية المقدمة من الطلاب في حالة إصابة أي طالب بفيروس كورونا علي أن تعقد الإختبارات في موعد أخر بعد موافقة الرعاية الطبية الخاصة علي الاوراق المقدمة.





وصرح عميد الكلية الى أن الكلية وفرت إمتيازت للطلاب في حالة تقديم الاعذار الطبية والتي تتمثل في حصول الطالب علي درجاته وتقديرة كاملًافي الدور الثانى من المادة دون أى نقص في الدرجات





ولفت الدكتور ضياء الي أن الكلية قد وفرت بنوك الأسئلة للطلاب عبر المنصات التعليمة الإلكترونية الخاصة بالكلية لمساعدة الطلاب في مذاكرة المواد الدراسية.





وأستطرد ، أن الكلية أتخذت كافة الإجراءات الإحترازية ضد إنتشار فيروس كورونا حفاظًا علي الطلاب وأعضاء هئية التدريس من إنتشار العدوى بينهم.





وفي هذا الإطار قالت الدكتورة حنان كامل وكيل شئؤن التعليم والطلاب بكلية الآداب بجامعة عين شمس ، أن الإختبارات بالكلية تبدأ يوم 20 فبراير وفقًا لقرارات المجلس الاعلي للجامعات وسط إجراءات إحترازية مشددة ضد عدوي فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت كامل خلال تصريحاتها لـ موقع صدى البلد ، أن إختبارات الدراسات العليا بالكليه تبدأ مع إختبارات الفرق الطلابية بالكلية ، لافتهً الي أن شكل الإختبارات في الكلية يتمثل بين " البابل شيت " والمقالي والذي يختلف حسب طبيعة كل مادة.





ولفت وكيل الكلية الى ان الكلية تطبق كافة التدابير الوقائية علي الطلاب وذلك من خلال قياس درجات الحرارة بأجهزة الكواشف الحرارية علي مداخل البوابات الرئيسة للكلية بالأضافة الي تعقيم الطلاب قبل دخولهم اللجنة.





وشددت علي علي أهمية أرتداء الكمامات الطبية ، مؤكدًا أنه فى حالة مخالفة أى طالب يحذر في المرة الأولي ثم يحرم من أداء الإختبار في المرة الثانية.



