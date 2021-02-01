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برلمان

الفقى: مناقشة تنمية الموارد داخل لجنة الخطة والموازنة بحضور وزير المالية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:44 م
النائب فخرى الفقى
النائب فخرى الفقى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
وجه النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، الشكر لوزارة المالية والبنك المركزي للأداء الجيد والإدارة الحكيمة، موضحا أن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار تحديين مهمين ألا وهما الزيادة السكانية والتحدي الثاني هو ما تفرزه البيئة من مساوئ كما حدث من جائحة كورونا، متمنيا أن يشهد منتصف العام تراجعا كبيرا لهذا المرض اللعين.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة، تعقيبا على بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هناك تناغما واضحا بين المالية والبنك المركزي وظهر ذلك واضحا من خلال اشادة صندوق النقد الدولي بالأداء الجيد للاقتصاد المصري الذي أصبح أكثر صلابة وإنصافا بالبعد الاجتماعي من خلال الموازنة.

وأكد فخري أننا ندفع دفعا جزيلا ببيان وزير المالية إلا أن هناك الإصلاح الهيكلي وهي معضلة الاقتصاد المصري، مشيرا الى أن هناك فرقا بين تنمية الموارد وزيادة الموارد، قائلا: ما نطالب به هو تنمية الموارد وليس زيادة الموارد لأنها تحققت بالفعل.
 
وقال فخري إننا سوف نناقش تنمية الموارد داخل لجنة الخطة والموازنة بحضور الوزير الأيام القادمة، بحيث يكون هناك استدامة مالية.
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