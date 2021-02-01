محل بدون ترخيص ومواد مشتعلة.. صاحب حريق الدائري يواجه المؤبد والغرامة





اندلع هذا الحريق داخل محل أحذية يعمل بدون ترخيص، ونظرا لكونه مخالفا ولا توجد رخصة لديه، لم يتم العثور على أدوات حماية مدنية داخله -التي تعد شرطا من شروط الرخصة- للسيطرة على الحريق، الأمر الذي أدى إلى تفاقم النيران حتى وصلت إلى طوابق المبنى خاصة الأول والثاني والثالث وأدت إلى تدميرهما كما أثرت على أساس المبنى من خراسانات وجدران.





عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص





ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، يتعرض كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص لغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه.





وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولاتجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.





عقوبة حيازة مواد مشتعلة





هذا فيما يخص الرخصة، أما حيازة المواد المشتعلة أو سريعة الاشتعال التي قد تسبب ضررا على حياة المواطنين والمنشآت، فهي أسوأ جرما وأشد عقوبة عن نظيرتها السابقة، وذلك بعدما أسفرت النتائج الأولية عن وجود مواد سريعة الاشتعال داخل المحل ومنها " تانك تنر" وهو ما أدى إلى انفجار المبنى.





ووفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون العقوبات، التي جرت على المادة 102 فقرة " أ" من القانون والخاصة بحيازة المواد المتفجرة، فقد يواجه المتهم أو صاحب المحل بمعنى أدق السجن المؤبد.



ونص القانون على أن "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".



وفرضت أجهزة الأمن بالجيزة طوقا حول الطرق المؤدية إلى برج HC المكون من 13 طابقا في منطقة سلم الهرم بجوار الطريق الدائري بمحافظة الجيزة؛ خشية سقوطه، بعد اندلاع حريق مصنع أحذية أسفل البرج، عصر أمس السبت، واستمرت جهود الإطفاء حتى الآن.



"محل أحذية مخالف بدون ترخيص وحيازة مواد مشتعلة" كانت هذه شرارة حريق عمارة الدائري بالهرم، التي اندلعت قبل يومين ولا تزال جهود الإطفاء مستمرة حتى الآن للسيطرة على حريق الدائري.