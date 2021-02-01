ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بدء الاستماع لبرامج المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة الليبية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:44 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

بدأت اليوم الإثنين، جلسة استماع لبرامج المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة الليبية، وسط غموض يلفّ آلية الاختيار، ومخالفات قانونية في ملفات بعض المرشحين.

وأوضح مصدر من داخل جلسة الاستماع في جنيف لشبكة "إرم نيوز" أن النقاش يحتدم حول تطبيق القانون الليبي، الذي يمنع ترشح مزدوجي الجنسية، والعسكريين ورجال القضاء، وكذلك من يشغل منصبًا تنفيذيًا أو تشريعيًا، دون أن يقدم استقالته بوقت محدد، قبل ترشحه لأي منصب جديد.

وأشار المصدر إلى أن من بين الذين قدموا برنامجهم القيادي العسكري في حكومة الوفاق، أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية.

 وبين المصدر، أن الجويلي أوضح في برنامجه: أنه في حالة "ما طبق القانون الليبي بحذافيره، سيسحب ترشحه لشغله وظيفة عسكرية".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زلزال عنيف يضرب العاصمة السورية دمشق

زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب وسط اليونان

بقوة 5.5 ريختر.. زلزال يضرب اليابان وغموض حول الإصابات والخسائر

بعد زلزال اليابان.. الجزائر تتعرض لهزة أرضية بقوة 3.8 هرتز

بقوة 4.1 ريختر.. زلزال يضرب وسط تركيا

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب اليونان

ترشيحاتنا

هند عبدالحليم ناعية آية رؤوف: حاجة مرعبة وتخض لدرجة رهيبة

بعد عامين من اختفائها.. العثور على هيكل عظمي الطفلة نور في"شوال" بالمنوفية

بعد تحذيرات الصحة السعودية من وضع كورونا.. 8 تعليمات هامة لـ أئمة المساجد

الأزهر: الخوض في الأعراض عبر صفحات التواصل جريمة تهدد المجتمع

الإمارات تصدر تعميما بشأن فترة الحجر الصحي للموظف المصاب بكورونا أو المخالط

بالصدفة.. سيدة تلتقط صورة لزوجها أثناء هجوم سمكة قرش عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج DODGE تقرر إيقاف أكبر محركاتها.. صور

سر وجود مقبرة سيارات فاخرة بملايين الدولارات في دبي .. شاهد

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الروكفورت