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برلمان

الجبلى: خطة شاملة بالتعاون مع الحكومة لدعم النهوض بالملف الإفريقي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:43 م
المهندس شريف الجبلي
المهندس شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب
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فريدة محمد
قال المهندس شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن هناك تنسيقا شاملا مع الحكومة وذلك لدعم خطط النهوض بالملف الإفريقي في مختلف المجالات من خلال عدة محاور سياسية واقتصادية.

وأوضح خلال بيان أصدره اليوم الإثنين، أن التنسيق مع الحكومة أيضا يشمل مجالات التعليم والصحة والشباب والرياضة والصناعة والإعلام والنقل والزراعة والري والثقافة.

وأشار "الجبلي" إلى أن لجنة الشئون الإفريقية تعتزم خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني الإعداد لخطة عمل متكاملة لدعم سياسة مصر الخارجية تجاه إفريقيا في مختلق المجالات.
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