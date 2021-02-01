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رياضة

أحمد بلال يكشف عن رأيه في صفقات الأهلي والزمالك الجديدة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:57 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف احمد بلال نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق عن رأيه في صفقات النادي الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واكد احمد بلال، في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت "، أن هناك بعض اللاعبين يمتلكون مهارات فنية رائعه ولكن غير قادرين على اللعب تحت ضغط كبير خاصة داخل الفرق الجماهيرية. 

وتابع أن السوشيال ميديا لها دور مهم في الوقت الحالي في مشاهده ودعم للاعب أو العكس.

وأكمل أن والتر بواليا نجم الأهلي الجديد، لاعب جيد ولكن هل سيستطيع اللعب تحت ضغط ، مشددا أن اللاعب تألق في الجونة نظرا للهدوء حول الفريق، ولكن الأمر مختلف تماما في النادي الأهلي نادي البطولات. 

واضاف أن بواليا يعاني من ضغط شديد وهو ما يظهر جليا بعدم تسجيله للأهداف. 

وأكمل أن الزمالك تعاقد مع مروان حمدي وسيف الدين الجزيري ، لتعويض غياب مصطفي محمد ولكن هل سيتمكن كلاهما من اللعب تحت ضغط كبير، مشددا أن مروان حمدي يمتلك مهارات فنيه اعلي من الجزيري .
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