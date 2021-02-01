تفاصيل كاملة عن استعدادات عقد الامتحانات لطلاب المدارس

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول بمجرد انتهاء اجازة نصف العام المقرر انتهاؤها رسميا يوم 20 فبراير 2021.





تفاصيل جديدة يوم 14 فبراير





وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يعلن تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها يوم الأحد ١٤ فبراير ٢٠٢١.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن "كل ما يكتب عن تفاصيل ومواعيد الامتحانات "قبل هذا الموعد"، ما هو إلا اجتهادات أو إشاعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".





تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس استعدادا للامتحانات





وزارة التربية والتعليم وأصدرتوالتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية توصي بسرعة الانتهاء من تسجيل ومراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بها، واستيفاء البيان الخاص بخدمة الأعطال لكل مكون من مكونات البنية التكنولوجية في المدارس، وكذلك البيانات الخاصة بالمباني المدرسية والمباني الملحقة بالنسبة لمرحلة الثانوي العام فقط، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك والمتاح على بوابة خدمات ‏وزارة التربية والتعليم على الانترنت.









‏و شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة الدقة المتناهية في تسجيل عدد الحجرات الدراسية في المدارس الثانوية، ‏ومراعاة تسجيل الحالة أو الصلاحية من حيث الدقة وعدد المكونات، بالإضافة إلى تسجيل المدارس التي صدر لها قرار إزالة أو قرار صيانة شاملة وتم نقل جميع طلابها ومعلميها إلى مدارس أخرى.





‏وشددت الوزارة أيضا على ضرورة تسجيل المدارس الثانوية المستضافة على المدارس الإعدادية أو الفصول الملحقة بالمدارس الأخرى ، و يتم إنشاء مدرسة ثانوية عامة جديدة على قاعدة البيانات ويضاف إليها الطلاب والمعلمين وكذا البنية التكنولوجية.





الوزارة ‏وأكدتعلى أن يتم استيفاء اعتماد الاستمارة من المدرسة والإدارة بعد الطباعة ورفعها لمدير مركز التطوير التكنولوجي من المديرية التعليمية لتدقيقها ووضع الملاحظات الإضافية والاحتفاظ بها لحين طلبها تمهيدا للعرض على مدير مديرية التربية والتعليم.





‏وشددت وزارة التربية والتعليم على اعتبار التعليمات السابق ذكرها هامة وعاجلة وتحت رعاية ومتابعة مدير المديرية التعليمية، وعلى مسؤولية كل من مدير مركز التطوير التكنولوجي و مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بمديرية التربية والتعليم.





‏جدير بالذكر أنه كل هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لاجراء امتحانات النقل وامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ، وإيماء إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية.





امتحانات الثانوية العامة 2021



