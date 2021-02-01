تفاصيل كاملة عن استعدادات عقد الامتحانات لطلاب المدارس

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول بمجرد انتهاء اجازة نصف العام المقرر انتهاؤها رسميا يوم 20 فبراير 2021.
تفاصيل جديدة يوم 14 فبراير
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يعلن تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها يوم الأحد ١٤ فبراير ٢٠٢١.
وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن "كل ما يكتب عن تفاصيل ومواعيد الامتحانات "قبل هذا الموعد"، ما هو إلا اجتهادات أو إشاعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".
تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس استعدادا للامتحانات
وأصدرت وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية توصي بسرعة الانتهاء من تسجيل ومراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بها، واستيفاء البيان الخاص بخدمة الأعطال لكل مكون من مكونات البنية التكنولوجية في المدارس، وكذلك البيانات الخاصة بالمباني المدرسية والمباني الملحقة بالنسبة لمرحلة الثانوي العام فقط، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك والمتاح على بوابة خدمات وزارة التربية والتعليم على الانترنت.
و شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة الدقة المتناهية في تسجيل عدد الحجرات الدراسية في المدارس الثانوية، ومراعاة تسجيل الحالة أو الصلاحية من حيث الدقة وعدد المكونات، بالإضافة إلى تسجيل المدارس التي صدر لها قرار إزالة أو قرار صيانة شاملة وتم نقل جميع طلابها ومعلميها إلى مدارس أخرى.
وشددت الوزارة أيضا على ضرورة تسجيل المدارس الثانوية المستضافة على المدارس الإعدادية أو الفصول الملحقة بالمدارس الأخرى ، و يتم إنشاء مدرسة ثانوية عامة جديدة على قاعدة البيانات ويضاف إليها الطلاب والمعلمين وكذا البنية التكنولوجية.
وأكدت الوزارة على أن يتم استيفاء اعتماد الاستمارة من المدرسة والإدارة بعد الطباعة ورفعها لمدير مركز التطوير التكنولوجي من المديرية التعليمية لتدقيقها ووضع الملاحظات الإضافية والاحتفاظ بها لحين طلبها تمهيدا للعرض على مدير مديرية التربية والتعليم.
وشددت وزارة التربية والتعليم على اعتبار التعليمات السابق ذكرها هامة وعاجلة وتحت رعاية ومتابعة مدير المديرية التعليمية، وعلى مسؤولية كل من مدير مركز التطوير التكنولوجي و مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بمديرية التربية والتعليم.
جدير بالذكر أنه كل هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لاجراء امتحانات النقل وامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ، وإيماء إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية.
امتحانات الثانوية العامة 2021
وعلى جانب آخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث بيانات المرشحين للعمل في امتحانات الثانوية العامة 2021 كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الكراسة الامتحانية.
وقررت وزارة التربية والتعليم وفقا لـخطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية، إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بالمديريات والإدارات لطباعة نموذج 1 سري مجمع لجميع المرشحين حتى يوم الخميس 4 فبراير 2021.
وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم طباعة نموذج 1 سري واعتماده من مدير المديرية التعليمية بالنسبة للعاملين التابعين بالمديرية، أو اعتماده من مدير الإدارة بالنسبة للعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية، وتسليمه لمدير شئون الطلبة والامتحانات لتسليمها في مقر الإدارة العامة للامتحانات في موعد أقصاه الخميس 18 فبراير 2021.
يأتي ذلك في إطار تعبئة جميع الجهود التي تسهم في تحسين جودة أعمال الامتحانات واستعدادات الإدارة العامة للامتحانات لـ أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، وحرصا على سير العمل.
وتبدأ مواعيد المقابلات الشخصية التي ستعقدها وزارة التربية والتعليم للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحان لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، من أول أسبوع في فبراير 2021 ، في مختلف محافظات الجمهورية .
وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابات رسمية لكل مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، لإخبارهم بجدول المقابلات في كل منطقة في مصر، ويأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لـبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 على الوجه الأمثل.
وحذرت وزارة التربية والتعليم ، من أنه في حالة تخلف أحد المرشحين عن الحضور في الموعد المحدد ، ستتم إحالته للتحقيق بمعرفة وزارة التربية والتعليم.
وشددت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
حقيقة إلغاء الاسئلة المقالية من الامتحانات
تجهيز بنوك الاسئلة
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم بناء بنوك أسئلة لـ امتحانات مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ستعقد بـ النظام الإلكتروني عبر التابلت دون أي تدخل للعنصر البشري فيها، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثواني، وذلك قبل الامتحان مباشرةً ولن يستطيع أحد معرفته "لا الوزير ولا أي من قيادات الوزارة".
وقال وزير التربية والتعليم: "سيعد نموذج الامتحان من 30 سؤالًا، ويقوم الكمبيوتر بتفنيط الأسئلة، بحيث يكون ترتيب الأسئلة مختلفًا عند كل طالب".
وأضاف: "ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات".
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2021، سيكون أكثر نظام عادل، وأشار إلى أن التوازن في نماذج الامتحانات التي ستوزع على الطلاب مضمون من خلال خبراء التقييم.
مفيش شاومينج ولا غش السنة دي
شدّد وزير التربية والتعليم على أن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021، سيقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات لعدم تدخل أي عنصر بشري في امتحانات الثانوية العامة 2021 على الإطلاق.
وقال إن الغش والتسريب في امتحانات الثانوية العامة 2021 سيكون مستحيلًا وفقا لهذا النظام.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن كل طالب سوف يحصل على فرصة عادلة، قائلا: "هذا نظام التعليم في العالم كله، والطالب سوف يأخذ أكثر من فرصة لتحسين درجاته".
ووفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم، ستتم إتاحة دخول الامتحان 3 مرات للمادة الواحدة لطالب الثانوية العامة، وتبلغ تكلفة عقد المحاولة الواحدة لجميع الطلاب مليارًا و300 مليون جنيه، وبالتالي من المقرّر أن يساهم الطالب في دفع تكلفة المحاولتين الثانية والثالثة (المحاولات الإضافية) مع الوزارة، وسيتم تحديد التكلفة التي سيدفعها الطالب في هذه المحاولات الاضافية فى ضوء قانون يناقش داخل المجلس التشريعى.
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه ستتم مراجعة نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 التي سوف يتم عقدها وتصحيحها لأول مرة إلكترونيًا هذا العام لمدة أسبوع قبل إعلانها.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف من منح مهلة أسبوعًا لمراجعة نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، هو التأكد من تعويض الفوارق بين النماذج ودرجات الصعوبة في الأسئلة.