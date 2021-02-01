هبة عبد العزيز: الزواج فى بيت العيلة له فوائده.. والدراما السبب فى خوف البعض منها

قالت هبة عبد العزيز، باحثة فى قضايا المرأة، إن عيش الزوجين فى منزل واحد مع والد أو والدة أحدهم له فوائد عديدة على العديد من النواحى، مشيرة: "لو الزوجة بتشتغل بتلاقى حماتها بتساعدها فى شغل البيت".





وأضافت "هبة" خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن عيش الزوجين مع أحد أفراد أسرتهم كان يحدث قديما، موضحة أن تلك الفكرة موجودة فى الصين.





وتابعت أن الأطفال لا يتم تربيتهم من خلال الأب او الأم فقط، بل يدخل فى تعليمهم الجد والجدة، لافتة إلى أنهم يقوموا بإعطاء خبراتهم لهم، "الجد أو الجدة اما الأب والأم بيشدوا شوية بنلاقى أنهم بيدللوا ويعملوا توازن".





وأكدت أن الجد أو الجدة يعطوا خبراتهم من عادات أو تقاليد إلى الأطفال، متابعة أن تطبيق الزواج فى بيت العائلة فى الواقع لم يكن ناجح بنسبة كبيرة جدا، نتيجة لأسباب تتعلق بتوقعات معينة من الدراما أو مشاهدة هذا النموذج منها بطريقة سلبية.