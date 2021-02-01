أبوالعينين وكيل مجلس النواب يطالب وزير المالية بإلغاء ضريبة الأطيان لرفع الأعباء عن الفلاحين.. ويؤكد: لابد من التسويق الجيد لجذب الاستثمارات.. والزراعة والصناعة العمود الفقري للاقتصاد المصري

أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة:





* أرقام الموازنة حقيقية وجادة ولكنها لا تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد المصري





* لابد من التسويق الجيد من أجل جذب الاستثمارات واستغلال الثورة التكنولوجية





* التنافس العالمي على جذب الاستثمارات زاد بعد جائحة كورونا





* تشريعات لا تواكب الطموحات الاقتصادية ولا توفر مناخ إيجابي للاستثمار





* القوانين حسنة السمعة هي المحفز للأداء والداعم لتحقيق ورؤى المستقبل





* الزراعة والصناعة العمود الفقري للاقتصاد المصري ولا بد من سياسات تحفيزية بشأنهما









طالب النائب محمد أبو العينين،وكيل مجلس النواب، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإلغاء ضريبة الأطيان لرفع الأعباء عن الفلاحين من الذين يعانون أشد المعاناة.





وقال أبو العينين، في كلمته أمام جلسة مجلس النواب، تعقيبا على بيان وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رسالة بشأن المستقبل الطموح فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة،مشيرا إلى أن أرقام الموازنة حقيقية وجادة ولكنها لا تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد المصري، مشددا على أهمية مراعاة السياسات والتشريعات التي تفجر الطاقات الحقيقية للاقتصاد.





ولفت أبو العينين، إلى أن الاستثمار مفتاح النمو في أي اقتصاد بالعالم، مشددا على أهمية التسويق الجيد من أجل جذب الاستثمارات واستغلال الثورة التكنولوجية، مؤكدا أن الاستثمار أهم ما تصبو إليه الدولة المصرية، وأن التنافس العالمي أصبح الآن على كيفية جذب الاستثمارات خاصة بعد جائحة كورونا.





وأضاف وكيل مجلس النواب:"ربنا وهب مصر طاقات إنتاجية كبيرة، ويبقى السؤال أين التشريعات التي تفجر الطاقات ونستطيع من خلالها توفير مناخ إيجابي للاستثمار"





وأشار إلى أن هناك تشريعات لا تواكب الطموحات الاقتصادية، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك فهناك مبادرات تاريخية في عمليات الرقمنة وغيرها.





وقال أبو العينين:"إنه لابد من وجود رسم للسياسات الاقتصادية الكلية، وقدرتها على التنافسية العالمية، لاسيما بعد جائحة كورونا وما يستتبعها من تغير في السياسات المالية العالمية".





وأشار أبو العينين إلى أن العمود الفقري للاقتصاد المصري هما الزراعة والصناعة، مشددا على أهمية وجود سياسات تحفيزية للاستثمار في هذين القطاعين.





ولفت وكيل البرلمان إلى أهمية الانتباه الي تحديات عالم ما بعد أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على الدول، مؤكدا أن الصناعة والزراعة أصبحت الطريق الهام الذي يجب ان تسعى له الدولة المصرية، وقال ان القوانين حسنة السمعة هي المحفز للأداء والداعم لتحقيق ورؤى المستقبل.





وشدد وكيل مجلس النواب على أهمية استغلال الموقع الجغرافي لمصر من خلال مبادرات جديدة حتى تتضاعف الأرقام بالموازنة العامة للدولة.





ووجه أبو العينين تحية لوزير المالية، قائلا: قمت بثورة كبيرة داخل الوزارة، مشددا على أهمية أن يكون هناك منظومة تشريعات وسياسات جديدة لتحقيق معدلات نمو واقتصاد وطني قوي.