سوهاج عن تطوير القرى: بدأنا بـ 7 مراكز بتكلفة 21 مليار

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن قرار القيادة السياسية وتوجيهاتها لمبادرة حياة كريمة ومشروع التطوير الشامل للقرى المصرية ، هي أعظم ما تم في تاريخ مصر في عصرها الحديث، لأنه قرار فريد من نوعه ولم يحدث من قبل أن تم عمل تطوير شامل في القري المصرية بهذا الحجم، ولا بهذا الكم من الإنفاق، إلي جانب التخطيط ايضا وكيفية تحديد المشروعات المقامة والجاري العمل بها.

وتابع محافظ سوهاج، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أنه خلال هذا العام سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير القرى والمرحلة الثانية من حياة كريمة، معقبا: "هيكون فيه مصر جديدة فعلا ان شاءالله"، لافتا إلي أن تنفيذ كلتا المبادرتين كانت بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وتم الانتهاء من العمل في 29 قرية في سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة منذ عام 2019.





وأوضح أنه تم البدء في المرحلة الثانية من حياة كريمة وتضم 68 قرية، والاستثمارات أكثر منها بكثير، مشيرا إلى أنه كان هناك مردود كبير للمرحلة الأولى والانتهاء منها وخاصة على الناتج النهائي منها، مؤكدا على أن التطوير في القرى يكون تنمية شاملة على مختلف الأصعدة والمستويات.





وأشار إلى أن سوهاج بها 50 قرية رئيسية، ستدخل ضمن حيذ التنفيذ في مبادرة التطوير الشامل، وتم البدء في 7 مراكز وتم إجراء الحصر لاحتياجات تلك المراكز ووصلت الي 21 مليار جنيه، وقد تزيد للانهاء من عملية التنمية الشاملة بالـ 7 مراكز.