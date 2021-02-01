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منوعات

لشعوره بالخوف .. العثور على شاب يعيش في مطار بسبب كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:07 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نشرته وزارة الطيران في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية لشاب عثرت عليه الشرطة يقيم في المطار بشكل دائم منذ 3 أشهر . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" أن الشرطة الامريكية ألقت القبض على الشاب البالغ من العمر 36 عاما في المطار، بعد أن تمكن من إعداد خطة للتخفي داخل مطار شيكاغو والذي يعد من اكثر الاماكن ازدحاما في امريكا خوفا من كورونا. 

وتساءل رواد التواصل الغجتماعي في تعليقات الفيديو الذي بثته صفحة مطار شيكاغو عن الطريقة التي مكنت ذلك الشاب من المكوث في هذا المكان طيلة هذه المدة دون ان يكشف أحد أمره . 

وفور القاء القبض عليه من قبل الشرطة في شيكاغو، اعترف الشاب أنه مكث في المطار من 19 أكتوبر الماضي، و قامت الشرطة بترحيله إلى منزله في ولاية كاليفورينا، رغم تأكيده على عدم رغبته في العودة إلى المنزل خوفا من الإصابة بالفيروس.

جدير بالذكر أن الشرطة أكدت ان الشاب لم يشكل أي خطورة على المسافرين أو المطار بل إنه مصاب بالخوف و الرعب من مواجهة الحياة في وجود فيروس كورونا.
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