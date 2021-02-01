381 ألفا و735 مواطنا إجمالي المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال 2020 بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التضامن الاجتماعي، تعمل على استهداف العديد من الفئات من الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والبرنامج القومي لحماية المرأة والطفل، وبالتنسيق مع الجمعيات الاهلية والجهات المعنية، بالتوازي مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ المنيا، أهمية الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي للارتقاء بمستوى العناية والرعاية الخاصة بالأيتام ودور الرعاية على مستوى المحافظة من خلال تنفيذ المخططات المتعلقة بالأهداف الإنسانية.







وأوضح المحافظ، أن مديرية التضامن الاجتماعي نجحت خلال عام 2020، في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، منها برنامج تكافل وكرامة، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج في المحافظة 381 ألفا و735 مواطن، كما تم تقديم أوجه الرعاية الضمانية والخدمات الأخرى، لـ 31 ألفا و107 مستفيدين، بالإضافة لاستمرار جهود المديرية في عقد تدريبات مكثفة لكل للعاملين وذلك بهدف رفع كفاءتهم.

وأضاف المحافظ، أن مديرية التضامن الاجتماعي تساهم بشكل كبير في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف مراحلها وذلك بالقرى المستهدفة، حيث استهدف المرحلة الأولى من أعمال المبادرة في 6 قرى المحددة، وهي (قرية كفر مغربي – الشيخ مسعود – شيبه – أولاد الشيخ – زعبرة – الشيخ عبادة)، بالإضافة إلى المساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة منازل، وتوصيل خدمات صرف صحي ومياه للشرب.

من جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن المديرية حققت إنجازات كبيرة في المبادرات التي يتم تنفيذها ومنها مبادرة "2 كفاية"، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من اعمال المبادرة، 183 الف و263 أسرة، وذلك من خلال تقديم خدمات متعلقة بتنظيم الأسرة وحملات طرق الأبواب وعقد ندوات توعية في مختلف قرى المحافظة، بالإضافة لتنفيذ أعمال البرنامج القومي للحماية" أطفال بلا مأوى"، حيث تم حصر جميع الحالات بنطاق المحافظة، عن طريق الوحدات المتنقلة، مع توافر فريق عمل مدرب يقوم بجذب الأطفال وإعادة دمجهم مع أسرهم، أو توفير لهم مكان امن بالتنسيق مع مؤسسات الرعاية.



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