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تعليم

عميد آداب القاهرة يكشف شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم اللغة العربية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:08 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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مريم عزت
كشف الدكتور شريف كامل عميد أداب القاهرة ، عن شروط قبول الطلاب الدراسات العليا بقسم اللغة العربية . 

وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لـ صدى البلد ، إن أهم شروط قيد الطالب ببرنامج الدراسات العليا بقسم اللغة العربية هو اجتياز طلاب  الشعبة الادبية إمتحان القبول التحريرى ويقبل الطلاب الحاصلين على 75 درجة فيما أعلى ، وتطبق نفس الشروط على الشعبة اللغوية . 


وكان قد أكد " كامل " ، إن أهم شروط قيد الطالب ببرنامج الدراسات العليا هو أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الليسانس فى الآداب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها. 

وأشار ،  أن الكلية فتحت باب التقديم أمام الطلاب للالتحاق بالدراسات العليا منذ عدة أيام، ولكن لن يستمر باب التقديم مفتوحًا فترة طويلة، فآخر فرصة للتقديم أمام الطلاب يوم الخميس الموافق 18 من فبراير القادم. 
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