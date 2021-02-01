نائب وزير التعليم العالي يزور جامعة العريش لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها

استقبل الدكتور سعيد عبدالله لافي رفاعي رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، الدكتور أنور إسماعيل، نائب وزير التعليم العالي للمشروعات القومية، وذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمتابعة المشروعات القومية و المشروعات الجارية في الجامعات المصرية على أرض الواقع.





وتفقد نائب وزير التعليم العالي جميع منشآت الجامعة من مباني للكليات والمدن الجامعية كما تم عمل زيارة خاصة للمزرعة الخاصة بالجامعة، خاصة مركز بحوث الاسماك لتشجيع الأبحاث وبرامج التدريب الشباب الخريجين.





واثني نائب وزير التعليم العالي ، على المجهود المبذول في تطوير وإنشاء الجامعة في وقت قياسي وفي ظل هذه الظروف، واعتبره إنجاز حقيقي على أرض الواقع.





وقال نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تسعي إلي تشجيع النشر العلمي في الجامعات والمراكز البحثية وانعكاس ذلك على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.





وأشار الدكتور أنور إسماعيل إلي ان هناك دعما من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بتحقيق طفرة في مجال البحث العلمي إنطلاقًا من تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030م.





وأضاف الدكتور أنور إسماعيل أثناء زيارته لجامعة العريش، ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهتم كثيرا بتحفيز النشر العلمي المميز من خلال مكافآت للنشر العلمي وتكريم ابنائها في الجامعات والمراكز البحثية ،ممن قاموا بالنشر في الدوريات العلمية المتميزة ، بالإضافة الى دور الجهات المانحة للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار.





من جانبه قال الدكتور سعيد لافي، رئيس جامعة العريش، إن الكليات التي تم انشاءها او المزمع انشاؤها قريبة من البيئة التابعة لشبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أن الجامعة ستساهم في فتح مجالات كثيرة للعمل أمام المواطنين، واكتشاف واستخراج الثروات الطبيعية في سيناء.





واضاف أن الجامعة تعمل علي إعداد الكوادر البشرية لتساهم من خلالها في تطوير حركة التقدم العلمي والتكنولوجي والثقافي بإعداد الطاقات البشرية المؤهلة لذلك، من اجل تقديم رسالة الجامعة للمواطنين في سيناء وتأكيد اهتمام الدولة بأرض سيناء التي تمثل مستقبل أبناء مصر، حيث تم إنشاء عدة مبان جديدة ومشروعات انتاجية للتدريب عليها ، بالتزامن مع خطة أخري لرفع مستوي الطالب الجامعي علميا وأخلاقيا استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب الأخير بالتركيز علي بناء الإنسان.





وفي نهاية جولته شكر رئيس الجامعة و جميع القائمين على إنجاز هذا الصرح التعليمي الضخم وتمنى سيادته لهم دوام التوفيق والنجاح على ما يقدمونه للإرتقاء بهذا الصرح التعليمي.







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