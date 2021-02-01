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محافظات

"الفقي" يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير 181 قرية بسوهاج

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:21 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اليوم "الإثنين"، بمدينة سوهاج الجديدة، اصطفاف عدد 210 من المعدات والمركبات المشاركة في تطوير 181 قرية بـ 7 مراكز مختلفة بسوهاج، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يأتي ذلك ضمن المشروع القومي والمبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية. 

ورافق المحافظ خلال التفقد كلا من العميد إبراهيم محمود ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.


وأكد محافظ سوهاج خلال تفقده الاصطفاف على ضرورة الجاهزية التامة للمعدات، لافتا إلى أهمية تفهم العناصر البشرية العاملة عليها لمهام عملهم اثناء تنفيذ الأعمال، مشيرا إلى أهمية المبادرة الرئاسية التي تعتبر فرصة تاريخية غير مسبوقة؛ لتطوير القرى بكافة محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة سوهاج.

وشدد "الفقي" على عدم التهاون أو التقصير، لافتًا إلى ضرورة العمل بروح الفريق، وتعاون كافة الجهات المعنية؛ لانتهاز الفرصة وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية؛ لصالح أهالي وأبناء سوهاج.
"الفقي" يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير 181 قرية بسوهاج
"الفقي" يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير 181 قرية بسوهاج
"الفقي" يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير 181 قرية بسوهاج
"الفقي" يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير 181 قرية بسوهاج
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