إنذار للجميع.. تفشي سلالة كورونا بمركز لإيواء اللاجئين في ألمانيا

تعرض مركز لإيواء اللاجئين في كولونيا بألمانيا لتفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لما ذكره مسئولون في كولونيا، بحسب ما أوردت شبكة سي إن إن.





أثبتت الاختبارات إصابة 41 من نزلاء دار الإيواء بفيروس Covid-19 .





لكن المفاجأة أثقل بعد عمل فحوصات لـــ 31 من النزلاء الذين تبين إن نتائج فحصهم إيجابية، وإنهم مصابون بفيروس كورونا بسلالاته المتحورة، التي تم تحديدها لأول مرة في جنوب إفريقيا أو البرازيل، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الصحفي للمدينة الألمانية.





بالإضافة إلى ذلك ، ثبتت إصابة 16 من الموظفين بالفيروس، 11 منهم اكتشفت اصابتهم بفيروس كورونا السلالة الأولى، بينما الــ 5 الباقين، اكتشف إيجابية إصابتهم بسلالة جنوب إفريقيا ، المسماة B.1.351 من قبل الباحثين.





وقال بيان رسمي إن الموظفين الخمسة الآخرين ينتظرون نتائج التحليل، مضيفًا بأن جميع نزلاء المركز يخضعون للحجر الصحي منذ 26 يناير ، وهم تحت المراقبة منذ يوم الأحد الماضي، وهو ما منع الدخول إلى مركز الإقامة حاليًا.





تم اكتشاف أول حالتين من حالات الإصابة بالفيروس في دار الرعاية - الذي يضم حوالي 600 لاجئ - منذ حوالي 10 أيام ، مع تحديد الحالة الأولى التي أصيبت بالسلالة المتحورة الأسبوع الماضي.





قال رئيس دائرة الصحة في كولونيا ، هارالد راو ، إن أخبار تفشي المرض هي "علامة إنذار واضحة لنا جميعًا" وحث سكان كولونيا على تجنب الاتصال "بشكل مستمر أكثر من ذي قبل" ومواصلة ممارسة التباعد الاجتماعي والنظافة الجيدة ولبس الكمامات.



