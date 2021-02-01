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رياضة

أحمد ناجي يقدم روشتة فوز الاهلي أمام الدحيل القطري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:46 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة أن مباراة الأهلي أمام الدحيل القطري في افتتاح بطولة كاس العالم للأندية صعبه خاصة وأن الدجيل فريق منظم ويمتلك سداسيا هجوميا على اعلي مستوى. 


واضاف ناجي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن الدحيل يمتلك إمكانيات غير عادية مشددا على أن الأهلي يجب أن يخوض المباراة بحرص وتركيز شديدين.

واضاف أن الأهلي فريق كبير قادر على تخطي عقبه الدحيل والتأهل لـ نصف نهائي البطولة.


أما عن مركز حراسه المرمى في الدوري المصري فأكد أن محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد أبو جبل حارس الزمالك يقدمان أداء رائعا مع فرقهما مشددا أن ابوجبل تمكن من فرض نفسه أمام حراس كبار مثل عواد وجنش.

واضاف أن احمد الشناوي حارس بيراميدز مميز ويمتلك إمكانيات رائعة ولكنه بحاجه لمن يستفز إمكانياته الفنية حتي يعود لمستواه.

واضاف أن شريف اكرامي حارس مرمى بيراميدز يمتلك إمكانيات رائعة و يقدم أداء جيدا مشددا أن الأخطاء أمر وارد. 
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