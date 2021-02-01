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حوادث

المشدد 10 سنوات لشخصين لاتجارهما في البانجو بالشرقية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:21 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل، حكمها بمعاقبة سائق وعامل زراعي من محافظة الأقصر، بالسجن 10 سنوات، لحيازتهم كمية من مخدر البانجو بدائرة مركز بلبيس بقصد الاتجار وترويجها على عملائهم بالشرقية.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تمكن رجال الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، من ضبط "أحمد م م" 30 سنة عامل زراعي، مقيم الشرفة بمحافظة الأقصر، و"أسعد ال" 52 سنة سائق ومقيم أرمنت الأقصر، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بحوزتهما 5 لفافات كبيرة من مخدر البانجو، بقصد الاتجار والتربح.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم إحالتهما من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين على ذمة القضية رقم 21989 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، والمقيدة برقم 2163 والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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