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فن

بفستان زهري.. شاهد نور عمرو دياب في أحدث ظهور لها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:20 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت نور عمرو دياب مجموعة من الصور الجديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت نور دياب في الصورة بفستان زهري ، وتسريحة شعر بسيطة. 

نور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام.

بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.
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