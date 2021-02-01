ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

6597 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بايران

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:25 م
كورونا يحصد الأرواح
كورونا يحصد الأرواح
Advertisements
محمد علي
أعلنت السلطات في إيران أنها رصدت 6597 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1424596 مليون حالة، وفقًا لشبكة سي إن إن.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري عن الأرقام الجديدة في مؤتمر صحفي على التلفزيون الرسمي.

أبلغت البلاد عن 79 حالة وفاة جديدة بسبب Covid-19 ، مما يرفع عدد القتلى في البلاد إلى 58.038 ألفًا.

وقالت وزارة الصحة إن 3896 مريضا يقيمون حاليا في وحدات العناية المركزة .

وتعد إيران  الدولة الأكثر تضررًا من الوباء في الشرق الأوسط من حيث إجمالي حالات الإصابة والوفيات ، على الرغم من انخفاض كليهما عن المستويات القياسية  التي وصلتها في نهاية عام 2020 . 
وتفرض الدولة قيودًا للسيطرة على عدد الحالات ووقف التفشي لأكثر من ذلك، لكن لم تثمر الجهود إلى الآن عن وقف الأعداد الكبيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إيران تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

قفزة جديدة.. إيران تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

إيران تسجل نحو 13 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

إيران تسجل قفزة قياسية في عدد الإصابات اليومية بـ كورونا

لأول مرة منذ 1 نوفمبر.. إيران تسجل معدلا أقل من 8000 إصابة كورونا جديدة

رغم تراجع تفشي كورونا.. إيران تقرر تمديد الحظر وتوسيع نطاقه

ترشيحاتنا

هل يرى الميت جنازته ومن يتبع نعشه إلى القبر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

مستشفى النجوم.. تطورات الحالة الصحية للفنانين.. وهذا سبب أزمة كريم محمود عبد العزيز

بعد الفوز بمونديال اليد.. منتخب الدنمارك يغادر القاهرة عائدا إلى بلاده.. صور

ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد فوز ليفربول على وست هام

زوجة تتهم: زوجي قدمني قربانا للجن .. فيديو

ببلاش.. حالات استبدال عداد الكهرباء بآخر مسبق الدفع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلام العضلات أبرزها.. دواء الكوليسترول يصيبك بهذه الأعراض

ألم إيجابي .. دراسة توضح أعراض تؤكد فعالية لقاح كورونا في جسمك

دودج DODGE تقرر إيقاف أكبر محركاتها.. صور