رئيس أفريقية البرلمان: إنشاء طريق بري يربط مصر بمحيطها الإقليمي يعزز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بالقارة السمراء

أشاد النائب، شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، بجهود وزارة النقل ومتابعة سير عملية التطوير، وذلك فى إطار التوسعات التي تشهدها مصر داخل المدن وخارجها، مشيرًا إلى أن سعيها لربط القاهرة بمجاورتها من المحافظات على المحيط الداخلى، وصولًا إلى الدول القريبة منها السودان، سيسهم فى فتح آفاق جديدة لفرص العمل، وتبادل الخبرات بالقارة السمراء.





وأوضح " الجبلي " فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن إنشاء طريق بري لربط مصر بدول الجوار، يهدف إلى خلق آفاق واعدة للاستثمار، وذلك من خلال التعامل مع الدول الأفريقية ، وتنشيط حركة الانتقال البري، والتسهيل من عملية التبادل التجاري ، فضلًا تشجيع التجارة البينية بين مصر و دول الجوار ، إلى جانب تشجيع حركة السياحة البينية ،و خلق مناطق تنموية جديدة وتحفيز الصناعة والتجارة والتصدير، لافتًا إلى أن ارتفاع تذاكر الطيران وكذا التكلفة العالية للنقل البحري فى الفترة الأخيرة، أدت إلى عزوف عدد كبير من الناس عن التقنين من الرحلات البرية.





وأعرب رئيس لجنة الشئون الأفريقية عن أمله في مواصلة الجهود والسعى لاستكمال هذا المشروع العملاق، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب توحيد جهود القارة الأفريقية، إلى جانب تقديم كافة الاستشارات والخبرات اللازمة للمشروع،إذ أنه سيكون بمثابة نقلة حضارية لمصر، إلى جانب توفير الكثير من الوقت والجهد.





جاء ذلك بعد أن أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك خطة لتحقيق الربط بين مصر ودول الجوار، مشيرًا إلى أن الطريق البري يربط بين 9 دول أفريقية منها السودان.





وقال وزير النقل، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، إن تطوير الطريق البري والسكك الحديد يستهدف خلق الطريق من السلوم إلى بنغازي، موضحًا أن هذا يدعم الصناعة والعمالة المصرية، كما أنه يساهم في نقل البضائع لليبيا.





وأضاف: "كان هناك تنسيق مع تشاد هل يكون خط السير من السودان أو ليبيا، وجرى الاستقرار على أن نبدأ من ليبيا ثم تشاد ثم الكونغو".





وأوضح وزير النقل أن مشروعات السكك الحديدية تشهد نقلة نوعية للنهوض بها وتطوير منظومة السكك الحديدية بالتوازي مع إنشاء القطار الكهربائي السريع، مشيرًا إلى أن أحدث النظم التي سيتم الاستعانة بها في السكك الحديد تستهدف تحقيق الأمان وتجنب الأخطاء البشرية.