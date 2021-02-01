شاهد بالأسماء.. اختيار 26 قرية بالدقهلية لتطويرها ضمن المشروع الرئاسي

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة بالاشراف والمتابعة لوصول واصطفاف المعدات المشاركة فى التنفيذ لانطلاق وبدء العمل فورا فى تطوير 26 قرية بمركز شربين بالدقهلية ضمن مبادرة تطوير القرى المصرية





وحضر اصطفاف المعدات العميد احمد مطاوع والمقدم احمد زهران وملازم محمد عبد الرحمن ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.









اوضح محافظ الدقهلية انه تم الانتهاء من حصر كافة المطالب والاحتياجات للمواطنين بالقرى محل التطوير واعداد الخطة التنموية فى كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق المطلوبة لهذه القرى .



وقال ان القرى التى تم اختيارها ضمن المبادرة تم وفق دراسات توضح القرى الاكثر احتياجا من حيث عدد السكان بها، وهناك تضافر لجهود جميع مديريات وقطاعات الخدمات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتدقيق البيانات المطلوبة والمتعلقة بالمشروعات ووضع البرامج الزمنية المحددة للانتهاء من اعمال التطوير للقرى خلال عام 2021.





واضاف ان القرى التى تم اختيارها تشمل قرى، ابو جلال والاحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج وكفر ابو زاهر والعزب التابعة لها وكفر الاطرش وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربينى وكفر الحطبة وكفر الدبوسى وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة انجاق.



كما اشار الى انه تم الإنتهاء من استطلاع اراء الاهالي بالقري المدرجة بالمبادرة وكذا عمل مسح ميداني للتأكد من الاعمال المطلوبه علي الواقع بنطاق القرى المذكورة.





وقال محافظ الدقهلية انه سيتم تنفيذ وتطوير مشروعات بالقرى المشار اليها فى قطاعات المرافق لتشمل مشروعات الصرف الصحى ومياة الشرب والتليفونات والكهرباء اضافة الى الرصف للطرق الداخلية والطرق الرابطة فضلا عن الغاز الطبيعى هذا بالاضافة مشروعات اجتماعية فى مجال التعليم والصحة والاسعاف والشباب والرياضة وايضا الطب البيطرى.



وقالت السكرتير المساعد ان هناك متابعة شخصية من المحافظ الدقهلية اولا باول لكافة مراحل العمل وجميع التفاصيل المتعلقة بجهود الاجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق منذ الاعلان عن تنفيذ المبادرة فى نطاق محافظة الدقهلية وذلك للتعامل الفورى وازالة اية معوقات طارئة.

