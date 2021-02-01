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توك شو

الإسلام نص على شيئين لراحة البال طوال العمر.. تعرف عليهما

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:57 م
مسؤول الاعلام الديني
مسؤول الاعلام الديني بالأزهر الشريف بالجيزة
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ريهام فيكتور
قال د.أحمد عبد الرحمن ، مسؤول الاعلام الديني بالأزهر الشريف بالجيزة ، إن الاختيار هو البذرة الأولى التي تقوم عليها العلاقة الزوجية ، لافتًا إلى أن حالات الطلاق المتعددة تأتي نتيجة سوء الاختيار من البداية .

وأضاف  خلال حواره ببرنامج حلو الكلام مع منال ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه لا يوجد اختيار صحيح على أساس الدين فربما المال أو المنصب أو العواطف هي الاختبار الأول فى العلاقات الزوجية لذلك يترتب عليها الطلاق فى النهاية .

وأشار مسؤول الإعلام الديني بالأزهر الشريف بالجيزة ، إلى ان الإسلام وضع للأسرة أهمية كبيرة جدا لانها اساس المجتمع وتكوين مجتمع سليم من  تكوين الأسرة السليمة من البداية ،لافتا ان الفتيات اغلبهم يختارون بالعاطفة فقط  .

وأكد مسؤول الإعلام الديني بالأزهر الشريف بالجيزة ، أن  الإسلام نص على شيئين لراحة البال طوال العمر هم الدين و الكفاءة 
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