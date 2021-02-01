الإسلام نص على شيئين لراحة البال طوال العمر.. تعرف عليهما

قال د.أحمد عبد الرحمن ، مسؤول الاعلام الديني بالأزهر الشريف بالجيزة ، إن الاختيار هو البذرة الأولى التي تقوم عليها العلاقة الزوجية ، لافتًا إلى أن حالات الطلاق المتعددة تأتي نتيجة سوء الاختيار من البداية .





وأضاف خلال حواره ببرنامج حلو الكلام مع منال ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه لا يوجد اختيار صحيح على أساس الدين فربما المال أو المنصب أو العواطف هي الاختبار الأول فى العلاقات الزوجية لذلك يترتب عليها الطلاق فى النهاية .





وأشار مسؤول الإعلام الديني بالأزهر الشريف بالجيزة ، إلى ان الإسلام وضع للأسرة أهمية كبيرة جدا لانها اساس المجتمع وتكوين مجتمع سليم من تكوين ال أسرة السليمة من البداية ،لافتا ان الفتيات اغلبهم يختارون بالعاطفة فقط .



