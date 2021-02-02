برلمانية عن مشروع ربط مصر بدول الجوار: سيساهم في تنشيط حركة التجارة العالمية في مصر





ثمنت النائبة، إيفلين متى عضو مجلس النواب، الجهود التي تقوم بها الدولة، ممثلة فى وزارة النقل، و ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بتحقيق التنمية الشاملة، عن طريق إنشاء شبكات نقل ضخمة تسهم في تسهيل تنقل المواطنين، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين

مصر و دول الجوار.





وأضافت" متى " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن هذا المشروع سيسهم في تقوية العلاقات بين مصر و الدول الأفريقية، و تنشيط حركة التجارة العالمية لمصر في الدول الأفريقية، عن طريق فتح أسواق خارجية و إنشاء سوق تجاري مشترك بينهم، الى جانب تشجيع حركة السياحة و النقل، بما يسهم في تقارب الثقافات المختلفة بينهم بشكل أوسع و أشمل.





و تابعت: هذا الطريق سيساهم في تنشيط حركة التجارة بين دول أفريقيا، من خلال المنافذ التي ستنشأ بين هذه الدول، لافتة إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تنمية الصادرات بين مصر و دول أفريقيا.





جاء ذلك بعد أن أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك خطة لتحقيق الربط بين مصر ودول الجوار، مشيرًا إلى أن الطريق البري يربط بين 9 دول أفريقية منها السودان.





وقال وزير النقل، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، إن تطوير الطريق البري والسكك الحديد يستهدف خلق الطريق من السلوم إلى بنغازي، موضحًا أن هذا يدعم الصناعة والعمالة المصرية، كما أنه يساهم في نقل البضائع لليبيا.





وأضاف: "كان هناك تنسيق مع تشاد هل يكون خط السير من السودان أو ليبيا، وجرى الاستقرار على أن نبدأ من ليبيا ثم تشاد ثم الكونغو".





وأوضح وزير النقل أن مشروعات السكك الحديدية تشهد نقلة نوعية للنهوض بها وتطوير منظومة السكك الحديدية بالتوازي مع إنشاء القطار الكهربائي السريع، مشيرًا إلى أن أحدث النظم التي يستم الاستعانة بها في السكك الحديد تستهدف تحقيق الأمان وتجنب الأخطاء البشرية.