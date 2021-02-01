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أصل الحكاية

نهضة تعليمية للفتاة المصرية.. تعرف على تاريخ كليةآداب جامعة القاهرة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:35 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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مريم عزت
تعتبر كلية الأداب من اوائل الكليات التى تم انشاؤها بجامعة القاهرة ، ويرجع تاريخ كلية الأداب إلى عام 1908 وكانت الدراسات الأدبية من أهم الشعب فيها .

وفي عام 1917 قامت الحكومة بأصدار قرار  بإنشاء جامعة حكومية، ولذلك ألفت لجنة أوصت بضم المدارس العليا القائمة إلى الجامعة، وتم الاتفاق بين الحكومة وإدارة الجامعة الأهلية على الاندماج في الجامعة الجديدة على أن تكون كلية الآداب نواة لهذه الجامعة.

وبالفعل في 11 مارس سنة 1925 صدر مرسوم بقانون بإنشاء الجامعة الحكومية باسم الجامعة المصرية وكانت مكونة من كليات أربع هي الآداب ــ العلوم ــ الطب ــ الحقوق، وفي أكتوبر من العام نفسه ضمت مدرسة الآثار التي كانت تابعة لمدرسة المعلمين العليا لكلية الآداب، وكانت الكلية عام 1925 مكونة من عدة أقسام هي  قسم اللغة العربية واللغة الانجليزية وقسم التاريخ، قسم اللغة الاتينية، قسم اللغة الصينية، قسم علم النفس وقسم علم الاجتماع. 


وافتتحت الدراسة بالكلية في مقر الزعفران بالعباسية في أكتوبر عام 1926 ثم انتقلت في أكتوبر عام 1929 إلى المبنى المخصص لها من مبانى الجامعة التي شيدت في حدائق الأورمان بالجيزة، واستقل قسم الجغرافيا عن قسم التاريخ، كما ضمت الكلية دراسة الآثار وجعلتها معهدا يلتحق به الطلاب بعد حصولهم على درجة الليسانس أو ما يعادلها، كما اتسعت دراسة الآثار لتضاف إليها دراسة الآثار الإسلامية في قسم جديد. 


وكان لكلية الآداب سبب كبير في النهضة التعليمية للفتاة المصرية، حيث بدأ الإقبال على كلية الآداب منذ عام 1929، وكانت أول دفعة تخرجت فيها الطالبات عام 1933 مكونة من أربع طالبات، كما بدأ العنصر النسائي يظهر ضمن القائمين بالتدريس في الكلية منذ أواخر الثلاثينيات من هذا القرن.
             
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