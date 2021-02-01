آداب عين شمس: الاختبارات في مستوى الطلاب.. وهذا موعد امتحانات الدراسات العليا

قالت الدكتورة حنان كامل وكيل شئؤن التعليم والطلاب بكلية الآداب بجامعة عين شمس ، أن الإختبارات بالكلية تبدأ يوم 20 فبراير وفقًا لقرارات المجلس الاعلي للجامعات وسط إجراءات إحترازية مشددة ضد عدوي فيروس كورونا المستجد.













وأوضحت كامل خلال تصريحاتها لـ موقع صدى البلد ، أن إختبارات الدراسات العليا بالكليه تبدأ مع إختبارات الفرق الطلابية بالكلية ، لافتهً الي أن شكل الإختبارات في الكلية يتمثل بين " البابل شيت " والمقالي والذي يختلف حسب طبيعة كل مادة.





ولفت وكيل الكلية الى ان الكلية تطبق كافة التدابير الوقائية علي الطلاب وذلك من خلال قياس درجات الحرارة بأجهزة الكواشف الحرارية علي مداخل البوابات الرئيسة للكلية بالأضافة الي تعقيم الطلاب قبل دخولهم اللجنة.





وشددت علي علي أهمية أرتداء الكمامات الطبية ، مؤكدًا أنه فى حالة مخالفة أى طالب يحذر في المرة الأولي ثم يحرم من أداء الإختبار في المرة الثانية.



