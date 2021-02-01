تنتهي 14 فبراير.. رئيس هيئة التأمينات: 3 مليارات جنيه إعفاءات استفادت منها المنشآت والمؤمن عليهم

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قيمة الإعفاءات التي استفادت منها المنشآت والمؤمن عليهم بلغت ما يقارب الثلاثة مليارات جنيه بالإضافة إلى مبادلات بأصول عقارية تقدر بما يقارب 4 مليارات جنيه منذ بداية العمل بهذا القانون -"173 لسنة 2020"- في السابع عشر من أغسطس الماضي.





والجدير بالذكر أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال حيث تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينه بأصول عقاريه وكذلك بروتوكول تعاون مع محافظة الشرقية حيث تم تسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية المستحقة على مشروعات تابعة للمحافظة، بأصول عقارية.





كما أشار رئيس الهيئة إلى أنه ما زالت الفرصة سانحة لجميع المؤسسات والشركات والأفراد للاستفادة من آخر مرحلة للإعفاءات من المبالغ الإضافية والتي بدأت في 15 ديسمبر 2020 وتستمر لمدة شهرين تنتهي في 14 فبراير 2021 والتي تصل فيها نسبة الإعفاء إلى 50%.



