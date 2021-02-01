600 مليون جنيه لتبطين 35 ترعة بقرى ومراكز أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بأطوال 194 كيلو بتكلفة اجمالية بلغت 600 مليون جنيه تستهدف 35 ترعة بقرى ومراكز المحافظة والذي يجرى تنفيذه ضمن خطة وزارة الري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكل الطرق الممكنة وتحسين الري بالقرى والنجوع.





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جاء ذلك خلال لقائه المهندس ياسر عبدالرحيم وكيل وزارة الرى بالمحافظة.





واستعرض وكيل وزارة الرى - خلال اللقاء – خطة المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة ومعدلات التنفيذ والإنجاز بالمرحلة الأولى بأطوال بلغت 194 كيلو وتستهدف 35 ترعة والتي سيتم نهوها في منتصف العام المالي 2021 -2022 تحت إشراف مباشر من مديرية الري لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية.





وأضاف المحافظ أن اللقاء تضمن استعراض خطة المرحلة الثانية من المشروع القومي والتي تستهدف تبطين الترع بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2,5 مليار جنيه تبدأ من يونيو 2022 وتنتهي في 2025 لمدة 3 سنوات معلنًا تذليل كل العقبات لاستكمال الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية.





وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة لتنفيذ أعمال مشروعات تبطين الترع بالقرى والنجوع من خلال جولاته الميدانية ومتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ كما أصدر تعليماته لوكيل وزارة الري بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي يجرى تنفيذها بالقرى ومراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ قبل عملية الاستلام الابتدائي للأعمال ومراجعة كل الأعمال ميدانيًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات



