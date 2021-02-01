ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاجأة.. الجزيرة الإماراتي ينهي عقد عموري بالتراضي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:36 م
عموري
عموري
Advertisements
إسراء أشرف
أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم، الإثنين، إنهاء تعاقده مع اللاعب عمر عبد الرحمن "عموري"، بالتراضي.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الإماراتي عبر "تويتر": "يعلن نادي الجزيرة عن انهاء تعاقده مع اللاعب عمر عبدالرحمن بالتراضي".

وأضاف: "تتوجه اسرة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية لفخر ابوظبي وتتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية".

ويخضع عموري حاليا لبرنامج علاجي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الجاري.

ويعد مستقبل عموري نجم العين والهلال السابق، غير واضح الملامح،في الميركاتو الشتوي الذي سيتم إغلاقه مساء اليوم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

النصر السعودي يفسخ تعاقده مع أمرابط من أجل هذا اللاعب

ليدز يونايتد يرغب في خطف نجم ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي

3 عروض إماراتية لـ حسين الشحات

العين الإماراتي لـ صدى البلد: لم نفاوض زيزو ولم يعرض علينا من الأساس

رسميا.. عمر خربين ينضم إلى الوحدة الإماراتي

أرسنال يفسخ عقد سكوراتيس بالتراضي

ترشيحاتنا

لا تصافح أحدا.. أسرار لأول مرة عن والدة أم كلثوم | خاص

في عيد ميلادها.. قصة خلع الفنانة شهيرة الحجاب وعودتها إليه

7 صفقات قوية فى المقاصة بـ فرمان من إيهاب جلال .. تعرف عليها

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بصرف حافز أداء شهري إضافي لشاغلي الوظائف التعليمية

جنون الشهرة .. "شاهد" رجل يصور زوجته في الحمام لحصد المشاهدات

بعد إعلان الفيفا الرسمي .. ننشر أبرز مستبعدي الأهلي من مونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلام العضلات أبرزها.. دواء الكوليسترول يصيبك بهذه الأعراض

ألم إيجابي .. دراسة توضح أعراض تؤكد فعالية لقاح كورونا في جسمك

دودج DODGE تقرر إيقاف أكبر محركاتها.. صور