مفاجأة.. الجزيرة الإماراتي ينهي عقد عموري بالتراضي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم، الإثنين، إنهاء تعاقده مع اللاعب عمر عبد الرحمن "عموري"، بالتراضي.





وكتب الحساب الرسمي للنادي الإماراتي عبر "تويتر": "يعلن نادي الجزيرة عن انهاء تعاقده مع اللاعب عمر عبدالرحمن بالتراضي".







وأضاف: "تتوجه اسرة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية لفخر ابوظبي وتتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية".





ويخضع عموري حاليا لبرنامج علاجي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الجاري.



