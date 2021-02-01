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اقتصاد

تحولت من الربح للخسارة.. مطاحن شمال القاهرة تسجل 10 ملايين جنيه خسائر خلال 6 أشهر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:02 م
مطاحن شمال القاهرة
مطاحن شمال القاهرة
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محمد صبيح
كشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، والخاصة بالنصف الأول من العام المالي الجاري، عن تحول الشركة من الربحية إلى الخسارة، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها سجلت صافي خسائر بلغت 9.87 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.68 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أقرا ايضا..بقيمة 29.85 مليون جنيه.. ارتفاع أرباح مطاحن مصر الوسطى خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

وتراجعت إيرادات الشركة النصفية لتصل إلى 258.38 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 282.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وسجلت مطاحن ومخابز شمال القاهرة خلال العام المالي الماضي (2018-2019) صافي ربح بلغ 20.4 مليون جنيه، مقابل 55.44 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له (2017-2018).
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