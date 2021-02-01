لسرعة تلبيته لمطالبهم.. "شهادة تقدير" من ذوي الهمم لمحافظ المنوفية

قدم وفد من ذوي الهمم بمركز شباب الحي البحري بشبين الكوم "شهادة تقدير" للواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقديرًا لجهوده المبذولة على أرض الواقع وذلك لاستجابته السريعة في تلبية مطالبهم بشأن إزالة المعوقات من مدخل مركز شباب الحي البحري لتمكنهم من التردد على المركز لممارسة أنشطتهم الرياضية بشكل طبيعي.





جاء ذلك خلال لقائه بمدير مركز شباب الحي البحري بشبين الكوم ووفد من ذوي الهمم بمكتبه بالديوان العام.





كان محافظ المنوفية التقى الأسبوع الماضي بوفد من ذوي الهمم لبحث شكواهم والاستماع إلى مطالبهم، وأعربوا عن تضررهم من إقامة سور مرتفع أمام مدخل مركز شباب الحي البحري، ما يؤدي إلى عدم تمكنهم من التردد على المركز وحرمانهم من ممارسة الأنشطة والمواهب الرياضية.



