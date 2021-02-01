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محافظات

لسرعة تلبيته لمطالبهم.. "شهادة تقدير" من ذوي الهمم لمحافظ المنوفية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:44 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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مروة فاضل
قدم وفد من ذوي الهمم بمركز شباب الحي البحري بشبين الكوم "شهادة تقدير" للواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقديرًا لجهوده المبذولة على أرض الواقع وذلك لاستجابته السريعة في تلبية مطالبهم بشأن إزالة المعوقات من مدخل مركز شباب الحي البحري لتمكنهم من التردد على المركز لممارسة أنشطتهم الرياضية بشكل طبيعي. 

جاء ذلك خلال لقائه بمدير مركز شباب الحي البحري بشبين الكوم ووفد من ذوي الهمم بمكتبه بالديوان العام.

كان محافظ المنوفية التقى الأسبوع الماضي بوفد من ذوي الهمم لبحث شكواهم والاستماع إلى مطالبهم، وأعربوا عن تضررهم من إقامة سور مرتفع أمام مدخل مركز شباب الحي البحري، ما يؤدي إلى عدم تمكنهم من التردد على المركز وحرمانهم من ممارسة الأنشطة والمواهب الرياضية.

وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أنه لا يدخر جهدًا في توفير كامل الدعم لأبنائه من ذوى الهمم وتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع. 
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