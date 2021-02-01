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منوعات

أغلى ممتلكاتي.. مغني شهير يرغب في زراعة "ماسة" بقيمة 24 مليون دولار في وجهه

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:21 م
صدى البلد
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مريم صليب
قرر مغني الراب الشهير سايمير وودز، أن يشتري ماسة عيار 10 بمبلغ مالي كبير يقدر 24 مليون دولار بسبب ولعه بها بعد رؤيتها في أحد محلات المصوغات الشهيرة . 

وحسب ما ورد في حساب المغني الشهير المعروف باسم " ليل أوزي فيرت" فإنه اشترى ماسة منذ فترة ظل يحلم بشرائها منذ عام 2017 ، و نجح أخيرا في شرائها . 

وذكر الشاب عبر حسابه أنه يرغب في زراعة تلك الماسة الورديه في جبينه، و قال عنها أنها تعتبر من اغلى ممتلكاته و حقق حلم شرائها أخيرا، و الذي كان يمثل تحديا كبيرا بالنسبة له . 

جدير بالذكر أن مغني الراب الشهير أكد أنه ادخر ماله و كثف جهوده منذ 4 سنوات لشراء تلك الماسة الوردية، وأنه بالرغم من ثروته الضخمة إلا أن تلك الماسة أغلى ممتلكاته . 

وأوضح أن أليوت إليانت صائغ المجوهرات الشهير هو من سيتولى عملية زرع تلك الماسة في جبينه خلال الأيام المقبلة . 
أغلى ممتلكاتي.. مغني شهير يرغب في زراعة "ماسة" بقيمة 24 مليون دولار في وجهه
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