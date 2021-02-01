أغلى ممتلكاتي.. مغني شهير يرغب في زراعة "ماسة" بقيمة 24 مليون دولار في وجهه

قرر مغني الراب الشهير سايمير وودز، أن يشتري ماسة عيار 10 بمبلغ مالي كبير يقدر 24 مليون دولار بسبب ولعه بها بعد رؤيتها في أحد محلات المصوغات الشهيرة .





وحسب ما ورد في حساب المغني الشهير المعروف باسم " ليل أوزي فيرت" فإنه اشترى ماسة منذ فترة ظل يحلم بشرائها منذ عام 2017 ، و نجح أخيرا في شرائها .





وذكر الشاب عبر حسابه أنه يرغب في زراعة تلك الماسة الورديه في جبينه، و قال عنها أنها تعتبر من اغلى ممتلكاته و حقق حلم شرائها أخيرا، و الذي كان يمثل تحديا كبيرا بالنسبة له .





جدير بالذكر أن مغني الراب الشهير أكد أنه ادخر ماله و كثف جهوده منذ 4 سنوات لشراء تلك الماسة الوردية، وأنه بالرغم من ثروته الضخمة إلا أن تلك الماسة أغلى ممتلكاته .





وأوضح أن أليوت إليانت صائغ المجوهرات الشهير هو من سيتولى عملية زرع تلك الماسة في جبينه خلال الأيام المقبلة .