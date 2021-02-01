السلاب يطالب بضرورة إعادة النظر بشأن "الضريبة على توزيع الأرباح"

النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، مشيرا إلى وجود تأثير سلبى لها على تكاليف الصناعة، وأن الحكومة سبق ووعدت بإلغاءها من على قطاع الصناعة، إلا أنه لم يحدث حتى الآن.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير المالية بشأن أداء وزارة المالية.





وقال السلاب، إن أصحاب المصانع يدفعون ضرائب مختلفة، وليس من المنطقى أن يدفعوا ضريبة عقارية أيضا.





وطالب وكيل لجنة الصناعة، بضرورة إعادة النظر بشأن " الضريبة على توزيع الأرباح"، منتقدا فرض تلك الضريبة التى من شأنها زيادة الأعباء على المستثمرين، فى الوقت الذى نسعى فيه لجذب المستثمرين، ما يجعل المستثمرين يتجهون لإيداع أموالهم بالبنوك وليس إستثمارها.





وأوضح أن ذلك الأمر يمثل إزدواج ضريبى، حيث يتم فرض ضريبة جديدة على الأرباح بعد توزيعها.





كما طالب السلاب، بإعادة النظر فى منظومة رد الأعباء التصديرية، والإسراع فى رد الأموال للمصدرين، مشيرا إلى أنه حق أصيل للمصدرين، ويجعل المنتج المصرى قادرا على المنافسة الدولية.





وأوضح أن هناك مصدرين لم يحصلوا على تلك الأموال، منذ 5 و6 سنوات، وهناك جزء حصل عليها مع خصم نسبة 20%.





وتطرق السلاب فى كلمته بالجلسة العامة، إلى منظومة الجمارك، قائلا: "نحتاج إلى توحيد الإجراءات الضريبية فى كل المنافذ الجمركية سواء المطارات الموانئ البرية والبحرية، ليكون هناك معاملة مماثلة وموحدة بها.





كما طالب، بوجود سياسة واضحة لوزارة المالية ورسالة طمأنة للمستثمرين، وذلك لجذب المستثمرين، منتقدا تعدد إجراء تعديلات تشريعية فى قانون الضريبة على الدخل فى فترة زمنية قليلة.