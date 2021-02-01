أكثر من 125 ألف طلب تصالح على مستوى بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تقديمها "حتى اليوم "قد وصل إلى 125 ألفا و3 طلبات على مستوى المحافظة.





ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.





وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.



