صاحب أول عقد زواج تجربة يكشف تفاصيل جديدة لأول مرة.. شاهد

قال الدكتور أحمد مهران، محامٍ وصاحب أول عقد زواج تجربة، إن مبادرة زواج التجربة تقوم على الإصلاح بين الزوجين، لافتا أن الاحصائيات فى مصر تؤكد أننا لدينا حالة طلاق كل دقيقتين.





وأضاف " مهران " ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "حلو الكلام" مع الفنانة منال سلامة ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن معظم حالات الطلاق أكثر تكون 80% بين الشباب والبنات الذين يتزوجون لمدة سنة ومن بعدها يتم الطلاق.





وأشار ، إلى أنه كان لابد من التفكير في حل للحد من انتشار الطلاق في مصر ، ولافتا ان السيدات يرددن دوما وكأنهن متفقات سويًا :" الزواج تجربة فاشلة " ، " لا يمكن تكرار تلك التجربة" .





وقال: إنه متفق جدًا مع دار الافتاء والازهر على أن أصل الزواج الاستدامة والزواج المؤقت المحدد المدة أو على سبيل التجربة حرام وهو ليس من الإسلام ، ولكنه ليس عقد زواج على سبيل التجربة كما يعتقد البعض لأن الزواج الابتداء عن المأذون ، ولكن العقد التجربة الذى اقصده عند الطلاق عقد صلح بين الزوجين.





وتابع "العقد دا بيكون بيننا لما الزوجة تطلب الطلاق ، نقنعها أن تعطى فرصة للزواج مرة أخرى وتخوض تجربة الزواج من جديد وكأنهم أول مرة يقابلوا بعض وفتح صفحة جديدة ، وكتابة الشروط فى العقد بناءً على رغبات الزوج والزوجة لاستمرار العلاقة بينهم" .