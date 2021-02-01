ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أهمها تحقيق تنمية مستدامة لأفريقيا.. برلماني يوضح الهدف من مشروع ربط مصر بدول الجوار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:43 م
النائب، أحمد دياب
النائب، أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان
Advertisements
أميرة خلف
أشاد النائب أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بما أعلنه وزير النقل المهندس كامل الوزير، بإنشاء طريق بري يربط مصر بـ٨ دول أفريقية، مشيرًا إلى أن أفريقيا تعتبر الامتداد الطبيعي لمصر، فهي بمثابة التاج الذي تُتوج به مصر من المنطقة الجنوبية. 

وقال: أفريقيا تحتاج لتنمية حقيقة، لاسيما في المقومات التي تفتقر إليها من صحة وتعليم وثقافة ولوجستيات، لافتًا إلى أن مصر تمتلك مخزون وافر من هذه المقومات، ولديها من المؤهلات ما يحدث تنمية حقيقية فى أفريقيا.

وأضاف:" أفريقيا تفتقر إلى مثل هذه المقومات، لكن فى المقابل هي غنية بالثروات الطبيعية المتنوعة و المتعددة، فهي بمثابة مخزن عملاق للثروات الطبيعية على مستوى العالم، وهذا من شأنه أن يفتح المجال للكثير من فرص العمل". 

وعن الهدف من إنشاء طريق بري يربط مصر ب ٨ دول أفريقية، أوضح " دياب" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن الإقدام على توسيع دائرة النقل، واقتحام الجانب الغربي من القارة الأفريقية، يهدف في المقام الأول إلى تحقيق عملية التنمية المستدامة لأفريقيا عن طريق مصر،  بما يعزز ضمان الوحدة الأفريقية من جهة ، و فتح فرص عمل للمصريين من جهة أخري.

وتساءل:" مصر دائمًا ما تحتضن أفريقيا من كافة النواحي الاقتصادية، الإستراتيجية، و الدفاعية، و المصريين قادرين على إثبات قدراتهم وجدارتهم بالاستثمار والتنمية ، وعمروا الكثير من الدول العربية، فلماذا لا نعمر فى أفريقيا، وهي سوق مفتوحة و  واعدة ، خصبة، و بكر ؟". 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر اكتسبت في الماضي والحاضر، أهمية كبرى بسبب موقعها الذي كان عاملًا مؤثرًا في تاريخها منذ العصور القديمة، باعتبارها ملتقى قارات العالم القديم، مؤكدا على ضرورة استغلال موقعها المتميز فى الامتداد جنوبًا، وذلك عن طريق الاستعانة بكفاءة شبابها وندرة الخبرات المصرية، و التى من شأنها ستفتح آفاقًا واعدة للاستثمار ، وتحقيق رؤية مصر 2030. 

جاء ذلك بعد أن أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك خطة لتحقيق الربط بين مصر ودول الجوار، مشيرًا إلى أن الطريق البري يربط بين 9  دول أفريقية منها السودان.

وقال وزير النقل، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، إن تطوير الطريق البري والسكك الحديد يستهدف خلق الطريق من السلوم إلى بنغازي، موضحًا أن هذا يدعم الصناعة والعمالة المصرية، كما أنه يساهم في نقل البضائع لليبيا.

وأضاف: "كان هناك تنسيق مع تشاد هل يكون خط السير من السودان أو ليبيا، وجرى الاستقرار على أن نبدأ من ليبيا ثم تشاد ثم الكونغو".

وأوضح وزير النقل أن مشروعات السكك الحديدية تشهد نقلة نوعية للنهوض بها وتطوير منظومة السكك الحديدية بالتوازي مع إنشاء القطار الكهربائي السريع، مشيرًا إلى أن أحدث النظم التي يستم الاستعانة بها في السكك الحديد تستهدف تحقيق الأمان وتجنب الأخطاء البشرية. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نقل البرلمان عن إنشاء طريق القاهرة - السودان «كيب تاون»: يهدف إلي إيجاد أسواق مصرية بالقارة الاأفريقية وفتح آفاق تنموية

القاهرة تمتلك العلم والصناعة.. المستشار التجاري لتشاد يقترح إنشاء طريق بري مع مصر

القائم بأعمال سفارة تشاد لـ صدى البلد: إنشاء طريق بري يسهل التبادل التجاري.. مصر لا تتأخر عن مساعدة أفريقيا دائما.. ما يحدث فى ليبيا يؤثر على تشاد.. السيسي رجل مناضل ومخلص لأفريقيا.. فيديو

السفير الالماني: شركتا (DB شانكر – DHL ) ترغبان في التعاون مع مصر بمجال نقل البضائع

وزير النقل تحت القبة: نخطط لإنشاء طريق بري يربطنا بـ 8 دول أفريقية

النواب يصفقون لوزير النقل عقب انتهائه من إلقاء بيان وزارته أمام البرلمان بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

ترشيحاتنا

قصص حب لـ مشاهير انتهت بمأساوية.. هذه أشهر الحكايات

ماذا يحدث في ميانمار؟ القصة الكاملة لاستيلاء الجيش على السلطة "صور"

بيراميدز يقيد صفقاته الشتوية فى قائمته الإفريقية

اخبار التوك شو.. تطورات عن امتحانات الجامعات.. والأرصاد تحذر من الطقس.. وطبيب يكشف عن فيروس نيباه في مصر

أغلى ممتلكاتي.. مغني شهير يرغب في زراعة "ماسة" بقيمة 24 مليون دولار في وجهه

مستشفى النجوم.. تطورات الحالة الصحية للفنانين.. وهذا سبب أزمة كريم محمود عبد العزيز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم إنتاج اللقاح.. تعرف على أسباب أهمية الخضوع لاختبار فيروس كورونا

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

5 علامات مبكرة .. دراسة توضح ترتيب أعراض كورونا