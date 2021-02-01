أهمها تحقيق تنمية مستدامة لأفريقيا.. برلماني يوضح الهدف من مشروع ربط مصر بدول الجوار

أشاد النائب أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بما أعلنه وزير النقل المهندس كامل الوزير، بإنشاء طريق بري يربط مصر بـ٨ دول أفريقية، مشيرًا إلى أن أفريقيا تعتبر الامتداد الطبيعي لمصر، فهي بمثابة التاج الذي تُتوج به مصر من المنطقة الجنوبية.





وقال: أفريقيا تحتاج لتنمية حقيقة، لاسيما في المقومات التي تفتقر إليها من صحة وتعليم وثقافة ولوجستيات، لافتًا إلى أن مصر تمتلك مخزون وافر من هذه المقومات، ولديها من المؤهلات ما يحدث تنمية حقيقية فى أفريقيا.





وأضاف:" أفريقيا تفتقر إلى مثل هذه المقومات، لكن فى المقابل هي غنية بالثروات الطبيعية المتنوعة و المتعددة، فهي بمثابة مخزن عملاق للثروات الطبيعية على مستوى العالم، وهذا من شأنه أن يفتح المجال للكثير من فرص العمل".





وعن الهدف من إنشاء طريق بري يربط مصر ب ٨ دول أفريقية، أوضح " دياب" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن الإقدام على توسيع دائرة النقل، واقتحام الجانب الغربي من القارة الأفريقية، يهدف في المقام الأول إلى تحقيق عملية التنمية المستدامة لأفريقيا عن طريق مصر، بما يعزز ضمان الوحدة الأفريقية من جهة ، و فتح فرص عمل للمصريين من جهة أخري.





وتساءل:" مصر دائمًا ما تحتضن أفريقيا من كافة النواحي الاقتصادية، الإستراتيجية، و الدفاعية، و المصريين قادرين على إثبات قدراتهم وجدارتهم بالاستثمار والتنمية ، وعمروا الكثير من الدول العربية، فلماذا لا نعمر فى أفريقيا، وهي سوق مفتوحة و واعدة ، خصبة، و بكر ؟".





ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر اكتسبت في الماضي والحاضر، أهمية كبرى بسبب موقعها الذي كان عاملًا مؤثرًا في تاريخها منذ العصور القديمة، باعتبارها ملتقى قارات العالم القديم، مؤكدا على ضرورة استغلال موقعها المتميز فى الامتداد جنوبًا، وذلك عن طريق الاستعانة بكفاءة شبابها وندرة الخبرات المصرية، و التى من شأنها ستفتح آفاقًا واعدة للاستثمار ، وتحقيق رؤية مصر 2030.





جاء ذلك بعد أن أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك خطة لتحقيق الربط بين مصر ودول الجوار، مشيرًا إلى أن الطريق البري يربط بين 9 دول أفريقية منها السودان.





وقال وزير النقل، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، إن تطوير الطريق البري والسكك الحديد يستهدف خلق الطريق من السلوم إلى بنغازي، موضحًا أن هذا يدعم الصناعة والعمالة المصرية، كما أنه يساهم في نقل البضائع لليبيا.





وأضاف: "كان هناك تنسيق مع تشاد هل يكون خط السير من السودان أو ليبيا، وجرى الاستقرار على أن نبدأ من ليبيا ثم تشاد ثم الكونغو".





وأوضح وزير النقل أن مشروعات السكك الحديدية تشهد نقلة نوعية للنهوض بها وتطوير منظومة السكك الحديدية بالتوازي مع إنشاء القطار الكهربائي السريع، مشيرًا إلى أن أحدث النظم التي يستم الاستعانة بها في السكك الحديد تستهدف تحقيق الأمان وتجنب الأخطاء البشرية.