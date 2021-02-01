فتح باب سداد رسوم الفحص والمعاينة لتقنين أراضي الدولة في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم فتح باب السداد لرسوم الفحص والمعاينة للمواطنين الجادين الذي سبقوا وأن تقدموا بطلب تقنين أوضاعهم على الأراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 ولائحته التنفيذية وتم تسجيلهم على المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي الدولة.





وناشد المحافظ، المواطنين من واضعى اليد الجادين بسرعة التوجة للوحدات المحلية وإدارة الإملاك بالمحافظة لنهو كل الإجراءات لسداد الرسوم المقررة.







ويأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لاسترداد الأراضى أملاك الدولة وتقنين حالات واضعى اليد من خلال لجان التقنين التى تم تشكيها بالمدن والمراكز.







ويذكر أن أكد محافظ البحيرة، على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على اراضي أملاك الدولة واستردادها بالكامل حفاظا على حق الدوله والشعب مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.







في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة عبد الهادي رشوان، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بإسترداد قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 6 أفدنة 3 قراريط و22 سهما والتى حاول البعض بالتعدى عليها.







حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ووضع لافتات (أرض مستردة أملاك دولة)

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز (أبو المطامير - إدكو - المحمودية)، الثلاثاء الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 935 م2 عبارة عن الآتي:-

- تنفيذ 3 حالات إزالة فورية في المهد تعد على أرض زراعية علي مساحة 560 م عبارة شده خشبية ومبني بالطوب الابيض والمونة الاسمنتية بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بأبو المطامير.

- إزالة حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 200 م2 عبارة عن سور من الحجارة البيضاء بعزبة توتو وزيتون بمركز إدكو، كما تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لمحل من الطوب الأحمر بمساحة 32 مترا مربعا.

- إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية على مساحة 143 مترا بالمحمودية.

وفي نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات- بدر - كفر الدوار)، الإثنين الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 832 م٢ عبارة عن الآتي:

- إزالة عدد 4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 807 أمتار بقرى الوفائية والمسين وطيبة بالدلنجات عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.





- إيقاف أعمال مخالفة وفك شدة خشبية كانت ممهدة لصب سقف مخالف بدون ترخيص بمساحة 25 مترا مربعا بنطاق وحدة أبو بكر الصديق مركز بدر.







- إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة أرض العمدة بكفر الدوار وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





يذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز (بدر - أبو المطامير- حوش عيسى - إيتاى البارود)، الأحد الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعد على مساحة 1150 م2 عبارة عن الآتي:-

- إزالة 6 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 780 مترا مربعا عبارة عن مباني مخالفة وهنجر من الصاج خارج الحيز بدون ترخيص بنطاق وحدتي النجاح وعمر مكرم بمركز بدر.

- إزالة فورية لعدد 2 حالة تعد في المهد علي أرض زراعية بمساحة 250 م عبارة شدة خشبية لدور أول علوي ومبني بالطوب الابيض والمونة الأسمنتية بنطاق الوحدة المحلية لقرية زاوية صقر والنمرية بأبو المطامير.

- إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 120 م بحوش عيسى.

- تنفيذ قرار إزالة فورية لمبني مخالف بقرية النقراش بإيتاى البارود.

وكما نفذت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات وكوم حمادة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 1498 م2 عبارة عن الآتي:

- إزالة 5 حالات تعد في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 1323 م بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

- إزالة حالة تعد بمساحة 175 م بنطاق قرية صفط العنب بكوم حمادة عبارة عن مغسلة غير مرخصة وتمت الإزالة كلية حتى سطح الأرض، كما تم إزالة المباني العشوائية حول المغسلة.







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