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فن

بعد شهر من طرحه .. فيلم Wonder woman 1984 يحقق 152 مليون دولار أمريكي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:44 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حقق فيلم 1984  Wonder Woman ايرادات بلغت 152 مليون دولار أمريكي حول العالم بعد مرور أكثر من شهر على طرحه في السينمات الامريكية والعالمية. 

وحقق الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية 39 مليون دولار أمريكي، وفي افريقيا واسيا واوروبا 112 مليونا و 800 الف دولار.  

وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات وبالأخص عام 1984 ، في ذروة الحرب الباردة لتواجه اثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.

 Wonder Woman 1984 هو الجزء المكمل لفيلم المرأة المعجزة الذي صدر عام 2017 .

الفيلم من إخراج باتي جنكينز وتأليف جنكينز وجيف جونز وديفيد كالهام، ومن بطولة غال جادوت وكريس باين وكريستين ويج وبيدرو باسكال وكوني نيلسن وروبن رايت.

تقع أحداث الفيلم في عام 1984 خلال الحرب الباردة حيث تواجه ديانا وحبيبها تريفور تهديد من رجال أعمال يدعى ماكسويل لورد ومرأة خارقة تسمى تشيتاه.
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