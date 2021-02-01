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فن

نتفليكس اختارته للعرض.. ليلي علوي: بحب السيما فيلم متكامل وناجح

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:22 م
صدى البلد
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منار نور
أعربت الفنانة ليلي علوي عن حبها لفيلم بحب السينما وعن موعد عرضه بعد 17 عاما. 

وغردت ليلى علوي من خلال حسابها الشخصي بموقع الواصل الاجتماعي تويتر: "بحب السيما مثال للعمل المتكامل الناجح اللي اشتغل فيه كل عناصره بنجاح بداية من سكريبت قوي لرؤية مخرج عظيم لإنتاج ضخم وممثلين عظماء كل واحد ادي دوره وترك علامة فيه. 

وتابعت: "مبسوطة أوي انه فيلم باحب السيما هايبدأ عرضه  على  نتفليكس بعد ١٧ سنة من عرضه الأول واتمنى تشوفوه تاني وتستمتعوا بيه".

وقدمت ليلى علوي، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني كان من بينها كل من فيلم "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"خرج ولم يعد"، و"المشاغبات الثلاثة"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة"، والماء والخضرة والوجه الحسن"، وغيرها من الأعمال.

وقدمت عددا كبيرا من المسلسلات من بينها: "فرح ليلى"، و"هي ودافنشي"، و"نور الصباح"، و"لحظات حرجة"، و"بنت من شبرا"، و"هذا المصير"، وغيرها. 

يذكر أن ليلى علوي لأب مصري وأم يونانية، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتليفزيون، وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.

بحب السينما مثال للعمل المتكامل الناجح اللي اشتغل فيه كل عناصره بنجاح بداية من سكريبت قوي لرؤية مخرج عظيم لإنتاج ضخم وممثلين عظماء كل واحد ادي دوره وترك علامة فيه. مبسوطة أوي انه فيلم باحب السيما هايبدأ عرضه على نتفليكس بعد ١٧ سنة من عرضه الأول واتمنى تشوفوه تاني وتستمتعوا بيه pic.twitter.com/l4SWv4Ijxe
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