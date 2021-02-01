نائب يطالب بتشكيل لجان لتحديد المسئولية في القروض والمنح غير المستخدمة

ركز النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في كلمته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، على خمس نقاط، أولهم ما يتعلق برقم استخدامات الدولة في 2020/6/30 و البالغ 1،9 تريليون جنيه منها مبلغ 1.03 تريليون جنيه اجمالي المصروفات علي سداد أقساط وفوائد الدين العام في سنة واحدة بنسبة 53،5 %، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك وقفة تجاه هذا الأمر.









ووجه سالم الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي علي توجيهه بتشكيل لجنة برئاسة المهندس رئيس مجلس الوزراء لدراسة اي قرض قبل الحصول عليه، مطالبا بتشكيل لجنة من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية أو لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب لدراسة القروض والمنح غير المستفاد منها وأسباب ذلك وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين الذين حملوا الدولة أعباء وتكاليف لم يستفَد منها وكذلك عدم الاستفادة من المنح المجانية .









واضاف سالم: "إذا تحدثنا عن إيرادات الدولة في 2020/6/30 والبالغة 975 مليارا منها مبلغ 739 مليارا إيرادات ضريبية بنسبة 76% وأطالب الدولة بضرورة تعظيم الإيرادات غير الضريبية حتي لا نحمل المواطنين أعباء ضريبية جديدة وسأل سالم الوزير عن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية حيث تعاقدت الوزارة مع إحدي الشركات وكان من المفترض أن تنتهي من المرحلة الأولي منصف 2019 فما هو الوضع الان".





وأشار سالم إلى أن اقرارات ضريبة المرتبات إلكترونيا حدثت بها مشاكل كثيرة واضطر الوزير لمد مدة تقديم الإقرار حتي نهاية فبراير فكيف ستتعامل المصلحة مع اقرارات ضرائب الدخل التي يمكن أن تصل لعدد 7 ملايين ممول في ضوء تشديد عقوبة عدم تقديم الإقرار في نهاية مارس.





وانتقل سالم للحديث حول النقطة الرابعة والمتعلقة بالهيئات الاقتصادية الخاسرة وعددها 14 هيئة حققت خسائر قدرها 22 مليارا في عام واحد ووصلت الخسائر المرحلة لحوالي 192 مليار.





وطالب سالم بضرورة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية أو من مجلس النواب لدراسة اسباب هذة الخسائر ووقف نزيفها ومحاسبة المسئول عنها.





وطالب وكيل الخطة والموازنة وزير المالية بضرورة قيام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم الحسابات الختامية الخاصة بها للمجلس لقيام لجنة الخطة والموازنة بمراجعتها طبقا لما تفضي بة لائحة مجلس النواب ومنشورات وزارة المالية لأن الدولة مساهمة في هذة الشركات فضلا عن ضرورة قيامها بسداد التزامات الدولة من أرباح الشركات.



