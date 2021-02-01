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حوادث

شاهد .. لحظة سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:06 م
سقوط سيارة ملاكي
سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر
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رامي المهدي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو لحظة سقوط سيارة ملاكي من اعلى كوبري 6 اكتوبر اتجاه مدينة نصر بعد ان اختلت عجلة القيادة فى يد السائق ما أسفر عن مصرعه فى الحال وتم نقل الجثة الى المستشفى.



وجاء في الفيديو قيام عدد من الشباب بتحطيم باب السيارة لمحاولة استخراج قائدها.


وكان لقى شخص مصرعه، اليوم، إثر سقوط سيارته الملاكي من أعلى كوبري 6 أكتوبر، بعد ان اختلت عجلة القيادة فى يده، تم نقل الجثة الى المستشفى.


على الفور تم توجيه رجال الأمن لمكان البلاغ ، وتبين من المعاينه أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة من السائق فى اتجاه مدينة نصر، وجار رفع حطام الحادث ، وتسيير حركة السيارات.

شاهد .. لحظة سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر
شاهد .. لحظة سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر
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