بتهمة التزوير.. الحكم على شريك مودة الأدهم وحنين حسام 5 أبريل

قررت الدائرة الثانية جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية محاكمة أحمد سامح المتهم الثالث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك"، المتهم فيها مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، بتهمة الشروع في تزوير محرر رسمي، وذلك لجلسة 5 أبريل المقبل للنطق بالحكم.





واستمعت المحكمة اليوم الاثنين، إلى طلبات الدفاع الحاضر عن المتهم حيث طلب المحامي حسام شكري التأجيل للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة وتقديم المستندات.





كانت محكمة مستأنف الاقتصادية قضت بإلغاء حبس أحمد سامح وغرمته 300 ألف جنيه في قضية مودة الأدهم وحنين حسام.