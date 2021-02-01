للهروب من الرسوم.. عائلة تتناول 30 كجم برتقال بالمطار

ألقت الشرطة الصينية القبض على 4 أشخاص من عائلة واحدة قاموا بتناول 30 كيلو من البرتقال في المطار قبل مغادرته حتى لا تطلب سلطات المطار رسوم على الوزن الزائد.





وحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن الواقعة كانت غريبة و ضحكة فإن الركاب تناولوا 30 كيلو من البرتقال في أقل من نصف ساعة.





وأصيب الأربعة ركاب بقرحة شديدة في معدتهم بعد تناول البرتقال، خاصة أنهم تناولوه بسرعة دون هضم قبل صعودهم إلى الطائرة ومغادرة المطار.





وألقت الشرطة القبض عليهم، خاصة بعد رفضهم دفع ثمن النفايات التي يتسببون فيها، بعد أن انتشرت بقايا البرتقال في المطار، واستاء السياح من رائحة البرتقال التي انتشرت في المكان.