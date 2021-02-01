ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

للهروب من الرسوم.. عائلة تتناول 30 كجم برتقال بالمطار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:02 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
ألقت الشرطة الصينية القبض على 4 أشخاص من عائلة واحدة قاموا بتناول 30 كيلو من البرتقال في المطار قبل مغادرته حتى لا تطلب سلطات المطار رسوم على الوزن الزائد. 

وحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن الواقعة كانت غريبة و ضحكة فإن الركاب تناولوا 30 كيلو من البرتقال في أقل من نصف ساعة. 

وأصيب الأربعة ركاب بقرحة شديدة في معدتهم بعد تناول البرتقال، خاصة أنهم تناولوه بسرعة دون هضم قبل صعودهم إلى الطائرة ومغادرة المطار. 

وألقت الشرطة القبض عليهم، خاصة بعد رفضهم دفع ثمن النفايات التي يتسببون فيها، بعد أن انتشرت بقايا البرتقال في المطار، واستاء السياح من رائحة البرتقال التي انتشرت في المكان. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إصابتهما بـ كورونا.. زوجان يعرضان حياة ركاب طائرة أمريكية للخطر.. تفاصيل

5 حلول لإبطال تأثير شرب الحلبة في الشتاء على ظهور رائحة العرق

شاب يقتل مسنا ويلقي بقايا جسده للحيوانات

عكس المتوقع.. أضرار وخيمة عند الإفراط في تناول عصير البرتقال

ترشيحاتنا

برلمانية تتساءل عن جهود الصحة لمواجهة فيروس نيباه الجديد

بعد ضمه رسميا.. أول طلب لـ إيهاب جلال من باسم مرسي في المقاصة

زلزال يضرب ولاية تركية

استبعاد 5 نجوم من قائمة الدحيل القطري قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية

قصص حب لـ مشاهير انتهت بمأساوية.. هذه أشهر الحكايات

بسبب كورونا.. توجيه مهم من السديس لـ القائمين على شؤون المسجدين الحرام والنبوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالية خاصة بوصول مرسيدس S-ClASS إلى السعودية.. صور

سرك مش في بير .. 4 أبراج لا تثق بمواليدها نهائيا

برج فيصل المحترق .. صراع مع الوقت لإنقاذ الدائري من كارثة