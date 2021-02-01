يحدث في الشرقية.. ضبط 500 طن أعلاف غير مسجلة ومصنع بدون ترخيص

أكد د طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، ورود معلومات عن وجود مصنع لإنتاج الأعلاف بالشرقية يعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة، ويقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة، مشيرا إلى أنه بعد التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن الشرقية ومديرية الزراعة المختصة) داهمت القوة المصنع.





وأوضح بيان، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف.





وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام لصناعة الأعلاف والتى تجاوزت الـ500 طن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.





وأضاف سليمان أنه تم تشكيل عدد من اللجان للتفتيش الفجائي على عدد من مصانع الاعلاف المرخصة ضمّت ممثلين من كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة, والمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف, وشرطة البيئة والمسطحات, ومديرية الزراعة المختصة), للتأكد من جودة الأعلاف المنتجة, فضلًا عن اجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد من مصانع الأعلاف للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية وتحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الدواجن أو الأسماك.







