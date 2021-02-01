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رياضة

الجماهير اللاعب رقم 12.. قائد الدحيل: مصرون على الفوز على الأهلي والتأهل لنصف نهائي البطولة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:27 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف المعز على قائد فريق الدحيل القطري، عن آخر استعدادت الفريق لمواجهة الأهلي في افتتاح بطولة كأس العالم للاندية في قطر، مشددا أن الجميع لديه اصرار شديد على تحقيق الفوز والتأهل لـ نصف نهائي البطولة.

وأضاف في تصريحات لـ موقع ناديه، أن الفريق لأول مره تأهل لـ بطولة كأس العالم للأندية لذلك فاللاعبين حريصيون على بذل قصارى الجهد لإسعاد الجماهير وتحقيق انجازات رائعة.

وتابع أن الفريق سيقدم اداء مختلف عن ادائه خلال الفترة الماضية خاصة وأن كل الفرق المتأهلة فرق كبيرة ولديها للاعبين على أعلى مستوى، مشددا أن الفريق يمثل الكرة القطريه لذلك لابد وأن يكون تمثيل مشرف.

وأكمل أن الجماهير لديها دور هام في تلك البطولة حيث يجب عليها الدعم والمساندة للفريق، مشددا ان الجمهور هو اللاعب رقم 12 في الملعب.
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