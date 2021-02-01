سكرتير أسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية ويترأس حملة للنظافة والتجميل بالفتح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على ضرورة متابعة سير العمل بالمشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة ، والوقوف على الإمكانيات المتاحة ، وبحث زيادة الانتاجية وسد احتياجات المحافظة ، والسوق من الثروة الحيوانية ومنتجاتها من اللحوم والألبان ، ودراسة استغلال الأرض الخاصة بتلك المشروعات، وتحقيق أقصى استفادة منها لتنمية الموارد الذاتية.





وشدد محافظ أسيوط ، على أهمية شن حملات مفاجئة على كافة القطاعات الخدمية ، ومدى تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة والعمل على تطوير منظومة النظافة وتكثيف أعمال النظافة اليومية الدورية والقيام بورديات عمل صباحية ومسائية لضمان رفع كافة المخلفات والقمامة.





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