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محافظات

سكرتير أسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية ويترأس حملة للنظافة والتجميل بالفتح

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:02 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على ضرورة متابعة سير العمل بالمشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة ، والوقوف على الإمكانيات المتاحة ، وبحث زيادة الانتاجية وسد احتياجات المحافظة ، والسوق من الثروة الحيوانية ومنتجاتها من اللحوم والألبان ، ودراسة استغلال الأرض الخاصة بتلك المشروعات، وتحقيق أقصى استفادة منها لتنمية الموارد الذاتية. 

وشدد محافظ أسيوط ، على أهمية شن حملات مفاجئة على كافة القطاعات الخدمية ، ومدى تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة والعمل على تطوير منظومة النظافة وتكثيف أعمال النظافة اليومية الدورية والقيام بورديات عمل صباحية ومسائية لضمان رفع كافة المخلفات والقمامة.

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كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة قد تفقد أراضي مشروعات الثروة الحيوانية ، والمزرعة المكشوفة التابعة لها ، وبحث مدى استغلالها بالكامل لخدمة المشروع فضلًا عن تفقد أقسام مزرعة الثروة الحيوانية،  و العنابر والمخازن الخاصة بها ، على أن يتم استخدام أحدث الأساليب العلمية بها ، لتحقيق أقصى استفادة منها ، كما ترأس حملة نظافة ورفع مخلفات القمامة من أماكن التجمعات والشوارع ، وتمهيد وتسوية عدد من الطرق بقرى المركز، بمشاركة عبدالروؤف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وذلك بمعدات مجلس المدينة والوحدات المحلية بهذه القرى مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق والإشغالات وقطاع النظافة لتحقيق التنسيق اللازمة وتقديم أفضل الخدمات اللازمة للمواطنين.
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