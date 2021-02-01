إنهاء %95 من أعمال إنشاءات مبنيين بالمستشفى الجامعي بأسيوط

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر ومؤمن متولي أمين عام جامعة الأزهر وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد لفرع الجامعة وبدر عثمان وكيل إدارة التخطيط بجامعة الأزهر، أعمال إنشاءات مبنى ٥ ومبنى ٦ بالمستشفى الجامعي بأسيوط.





جدير بالذكر أن كل مبنى يضم ٤ أدوار تشمل استقبال عام و رعاية وعناية حروق وعمليات ووحدة غسيل كلوي وحضانات أطفال وغرف إقامة مرضى وغرف عزل وقسم كشف على أعلى مستوى، ومن المزمع الانتهاء من المبنيين فى شهر يونيو ٢٠٢١.





تأتى الزيارة التفقدية بناء على توجيهات وتعليمات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر؛ من أجل الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالعملية التنفذية وتذليل كافة المعوقات التي تحول دون سرعة إتمام التنفيذ فى المواعيد المقررة وتوفير جميع التدفقات المالية المطلوبة لإنهاء المشروع فى المواعيد المحددة؛ حتى يتسنى للمستشفى الجامعي العمل بكامل طاقتها لخدمة المرضى من صعيد مصر فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد فى ظل إنتشار جائحة كورونا .



