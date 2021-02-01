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أخبار العالم

إيران: احتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية لا علاقة له بقضية الأرصدة المجمدة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت وزارة خارجية إيران، اليوم الاثنين، أن احتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية في مياه إيران، مطلع الشهر الماضي، لا علاقة له بقضية أرصدة إيران المجمدة.

وخلال موجز صحفي قال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده، إن قصة احتجاز ناقلة "هانكوك كيمي" من قبل خفر السواحل الإيراني "محض فني" ولا تمت بصلة إلى موضوع تجميد الأرصدة الإيرانية وهو موضوع يتعلق بحالة العلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية.

وأضاف المتحدث أن وزارة الخارجية الإيرانية تتعاون بشكل مكثف مع الأجهزة القضائية الوطنية بخصوص موضوع احتجاز "هانكوك كيمي".

وفي وقت سابق، افترضت وسائل إعلام غربية أن يكون السبب المحتمل لضبط ناقلة النفط الكورية الجنوبية من قبل خفر السواحل الإيراني، في 4 يناير، هو إقدام سيول على تجميد الأرصدة الإيرانية بقيمة 7 مليارات الدولارات، وذلك استجابة لطلب من واشنطن.


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