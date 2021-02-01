برلماني: أداء قصور الثقافة لا ترقى إلى تطلعات القيادة السياسية في بناء الإنسان

أكد النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، أن أداء قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لا ترقى إلى تطلعات القيادة السياسية فيما يتعلق ببناء الإنسان المصري.





وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هناك ما يقرب من 5 آلاف موقع ثقافي إلا أنها لا تقوم بما يفي لمتطلبات الوقت الراهن، مشيرا إلى أنها لا تقوم بدورها التثقيفي.





وأوضح هشام هلال، أهمية دور الثقافة في زيادة الوعي الجماهيري لمواجهة الإرهاب والتطرف الفكري، محذرا من أن غياب دور قصور الثقافة يعطي فرصة للجماعات المتطرفة لاستقطاب تدني وعي الشباب والتأثير عليهم.





وشدد على أهمية أن يكون هناك خطة واضحة من وزارة الثقافة لتعظيم هذا الملف، والحفاظ على الشباب من الاستقطاب لأي فكر متطرف.